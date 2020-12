Nelson Bonilla:“Yo nunca le cerré las puertas a la selección”

Nelson Bonilla, delantero del Thai Port FC de la liga de Tailandia, opinó sobre el próximo encuentro de la selección de El Salvador ante Estados Unidos en Fort Lauderdale, Florida. El delantero mencionó que a su parecer los jugadores que disputarán el amistoso serán los que representarán al país en las Eliminatorias Mundialistas.

“La base que va a jugar mañana van a ser los que van a jugar en las eliminatorias, porque sé que al profe sé que no le gusta cambiar mucho y mantener al grupo, así que espero que puedan hacer un buen papel y que agarren este partido como preparación de lo que se viene”.

Por otra parte el delantero habló de su posible convocatoria a la selecta, luego de rumores sobre diferencias con la dirigencia del equipo cuscatleco. Bonilla aseguró tener contacto con De los Cobos en los últimos días.

“He platicado con él (Carlos de los Cobos), he tenido un par de pláticas con él, pero son un montón de factores que influyen. Yo nunca le cerré la puerta a la selección, fue un tema principal que a mí me molestó. Fue un tema que ya está hablado”, dijo Nelsón Bonilla

“Yo lo manifesté en su momento, yo con él no tuve ningún problema, no me fui por algún problema con él”, recalcó el delantero.

Bonilla aseguró haber hablado con Carlos de los Cobos, según el delantero, no se discutió el tema de selección. Además, el jugador salvadoreño dijo que para que pueda ser convocado, primero tendrá que mostrar un buen nivel con su club.

“En su momento va a llegar ese tema, porque te puedo decir que de acá a marzo puedo fallar todas las que tenga y se acabó la discusión. Yo lo dije: ‘para estar en la selección tenés que estar bien con tu club’”, dijo el delantero salvadoreño.

Por otra parte, el delantero dijo que primero le gustaría acoplarse al Thai Port FC para luego pensar en participar con la selección nacional . “Quisiera estar bien con mi club primero para poder pensar en la selección”, aseguró Bonilla.

Nelson Bonilla lamentó la falta de continuidad y de plan por parte del fútbol salvadoreño, pues expresó que la camada de jugadores de su generación no puede conjuntarse en una convocatoria. “Nunca dieron esa oportunidad y esta es la última que le pueden dar a este grupo”, comentó el jugador del Thai Port FC.

Además, Bonilla criticó la falta de incentivos y apoyo a los jugadores profesionales que militan en ligas internacionales por parte de la federación. “Parece que en El Salvador premiamos a los vagos y no a los profesionales”.

El delantero también se refirió al desfase de las ligas y fútbol salvadoreño. “Cuando vos tenés la posibilidad de salir del país te das cuenta de lo atrasado que estamos. Es la realidad y seguimos pensando que la liga es la misma liga que teníamos en los 80's y 90's”.