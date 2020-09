Nelson Bonilla volverá al fútbol tras un año de ausencia

La pelota volverá a rodar en la Liga Premier de Tailandia, desde este sábado, luego de que desde marzo entrara en una pausa forzada debido a la pandemia por coronavirus. En su caso particular, Nelson Bonilla, delantero cuscatleco, se pondrá la camisa de un nuevo equipo, Port MTI FC, en esta reanudación del certamen. Pero además, el connacional volverá a las canchas, luego de un año sin poder hacerlo, debido a una lesión a escala de la fascia plantar, cuando aún jugaba para el Bangkok United.

Desde marzo de este año, solo unos días antes del brote de la pandemia por coronavirus, Bonilla se vino al país, para cumplir el periodo de recuperación, tras una operación por la lesión a escala de fascia plantar. El jugador guardó cuarentena en el país y luego, a finales de julio, volvió a Tailandia para hacer los trámites de cambio de equipo. Bangkok United lo dará a préstamo a Port, hasta noviembre de este año. Posteriormente, quedará en libertad para firmar un contrato prolongado con Port.

Por su parte, Bonilla cayó bien en su nuevo club y ahora está ansioso en la previa de su vuelta a las canchas. Su nuevo equipo entrará en escena este domingo, ante Police Tero. Desde ya, el delantero nacional presagia esa combinación en ataque con Every, brasileño y Segio Suárez, español.

" Voy a tener a mi lado a gente que me va a poner la pelota frente al portero rival y ya solo queda trabajar para poder marcar. Por ahora he pasado mucho tiempo sin jugar. No es lo mismo entrenar solo que hacerlo con un club , pero ahí vamos. La presidenta del equipo hizo hasta lo imposible por traerme, porque mi club anterior (Bangkok) estaba poniendo muchas trabas. Acá, si se ponen a buscar un poquito, van a ver que la gente está emocionada", dijo el delantero cuscatleco, desde tierras asiáticas

Afuera

Bonilla acumula ya seis años fuera del balompié de El Salvador. Ha pasado hasta ahora por Rumania, Azerbaiyán, Portugal y luego Tailandia. En este último país ha jugado para Sukhothai, equipo al que ayudó a salvarse del descenso, Bangkok United y ahora con el Port.

"No cambiaría por nada lo que he pasado en este periodo. He aprendido mucho en todos los aspectos, cultural y futbolísticamente. Como persona he mejorado. Lo que me he ganado acá en Tailandia es el respeto. No es fácil venir a una liga y meter 41 goles en 47 partidos. Parece que cualquiera lo pudiera hacer, pero acá en Tailandia no hay otro jugador que haya marcado 41 goles en 47 juegos. Me siento orgulloso , porque pongo a mi país en alto y creo que eso es lo primordial", dijo el atacante en charla con este medio.