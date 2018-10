Nelson Bonilla va camino a Tailandia para firmar con el Bangkok United

Confirmado. Nelson Bonilla cambiará de aires para el próximo torneo del balompié de Tailandia. Pasará del Sukhothai al Bangkok United, que terminó como subcampeón de la última competencia.

El atacante dejó sus vacaciones en El Salvador y viajó a Tailandia para firmar, en las próximas horas, un contrato que lo ligará al equipo de la capital de ese país asiático, según fuentes consultadas por EL GRÁFICO.

Pero antes de llegar a su nuevo destino, Nelson Bonilla hizo una parada en Barcelona, para presenciar el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Inter, correspondiente a la Champions League, según él mismo lo publicó en su cuenta de Instagram:

Desde hace una semana, en el programa de radio Guiri Guiri Al Aire, Bonilla admitió que cabía la posibilidad de cambiar de equipo en Tailandia, aunque indicó que se sentía cómodo en las filas del Sukhothai.

Con el equipo de los murciélagos Bonilla marcó 25 tantos en la temporada de liga y fue clave para que su equipo conservara la plaza en liga de privilegio. Terminó tercero en el liderato de goleo.

"Estoy agradecido con el Sukhothai, con la dirigencia, con la afición. Sentí un cariño que no había sentido antes en ninguna parte del mundo. Fueron muy amigos. Mi mamá fue y la trataron muy bien. Eso te llena el corazón. Si se llegara a dar que me tenga que ir del equipo, no me quiero ir enojado o con relaciones rotas, porque me gustaría regresar", apuntó Bonilla hace una semana.