Nelson Bonilla superó lesión en isquiotibial izquierdo

En breve plática con EL GRÁFICO, desde Tailandia, el delantero nacional, Nelson Bonilla, confirmó que superó una microrotura en isquiotibial izquierdo, que lo afectó hace 15 días, en medio de un juego de su nuevo equipo, Port, frente al Pathum United.

Tras aliviar, Bonilla volvió a los trabajos de entrenamiento de su equipo en el inicio de esta semana. Luego, indicó que espera jugar de nuevo con su club, tras una pausa en liga, el 18 de este mes contra Chiangrai United.

Por ahora, el cuscatleco solo ha podido disputar 97 minutos en los 270 que ha disputado Thai Port en el regreso al fútbol en Tailandia, luego de las complicaciones por coronavirus a escala mundial. Su equipo actual es séptimo en la tabla con 13 puntos, en la Liga Premier.

Por ahora, Bonilla solo piensa en aportar a su equipo y agradecer así la confianza que tuvo en él la dirigencia del Port para llevarlo a sus filas, tras un año sin jugar, por lesión.

Luego, con anticipación , Bonilla descartó una recaída a escala de fascia plantar, que lo complicó por un año, desde que jugaba para su anterior equipo, Bangkok Unied. A inicios de 2020, el atacante tuvo que ir a España, desde Tailandia, para someterse a un tratamiento especial y luego recuperarse de esa complicación de salud.

Tras su regreso a las canchas, Bonilla tendrá que finiquitar, en noviembre próximo, el préstamo que Bangkok United hiciera a Port, hace un poco más de un mes. Desde el otro mes, el cuscatleco quedará libre y podría fijar un nuevo contrato, desde esa fecha, con Port.

Afuera

Bonilla acumula ya seis años fuera del balompié de El Salvador. Ha pasado hasta ahora por Rumania, Azerbaiyán, Portugal y luego Tailandia. En este último país ha jugado para Sukhothai, equipo al que ayudó a salvarse del descenso, Bangkok United y ahora con el Port.

"No cambiaría por nada lo que he pasado en este periodo. He aprendido mucho en todos los aspectos, cultural y futbolísticamente. Como persona he mejorado. Lo que me he ganado acá en Tailandia es el respeto. No es fácil venir a una liga y meter 41 goles en 47 partidos. Parece que cualquiera lo pudiera hacer, pero acá en Tailandia no hay otro jugador que haya marcado 41 goles en 47 juegos. Me siento orgulloso , porque pongo a mi país en alto y creo que eso es lo primordial", dijo el atacante en charla con este medio desde tierras asiáticas.