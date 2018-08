Nelson Bonilla revela por qué no jugará ante Monserrat y Brasil

Nelson Bonilla vino al país en agosto y aprovechó para platicar con el técnico Carlos de los Cobos, a quien le explicó que su equipo, el Sukhothai de Tailandia, está en riesgo de perder la categoría.

Por eso le pidió quedarse en Tailandia y no ser convocado a selección. Parece una decisión difícil de entender, pero en esta entrevista Nelson Bonilla pone sobre la mesa todo lo que le impulsó a pedir ese favor.



¿Por qué le pidió a Carlos de los Cobos que no lo tomara en cuenta para los juegos contra Monserrat y Brasil?

El 8 de agosto me reuní con el profesor Carlos de los Cobos, porque fui a El Salvador a solventar algunos problemas. En el club me dieron permiso. En este mes de agosto no se jugó acá porque están los Juegos Asiáticos en Indonesia y sacaron un montón de jugadores de la liga. Se paró y volvemos a jugar hasta el 5 de septiembre. Nosotros, a la mitad del torneo, lamentablemente, nos metimos en una racha negativa del torneo que nos hizo bajar en la tabla. Ahora estamos peleando por no descender. El 5 de septiembre, cuando vuelve la liga, jugaremos contra un rival directo y tres días después, El Salvador jugará contra Monserrat y nosotros jugaremos contra el otro el rival directo acá en Tailandia. En el juego del 5 no voy a poder estar, porque tengo cuatro amarillas. Jugaría hasta el 8. Eso lo hablé con el profesor De los Cobos. La Liga de Naciones de CONCACAF va a comenzar ahora, mientras que mi torneo va a terminar en Tailandia. Mi torneo termina en un mes. Le pedí al profesor De los Cobos que si me podría entender en esta convocatoria para poder quedarme con el club.

Dice que el club también se lo pidió...

El club también me pidió que me quedara. Viendo mis números, he jugado todos los partidos. Solo dos juegos no voy a jugar por amarillas acumuladas. He sido determinante con mi equipo, que también me ha pedido que me quede. Me han tratado bien. Ha sido espectacular el trato que me han dado y también me siento importante en el equipo, que es lo que uno busca a cualquier liga que va. De los Cobos accedió a no convocarme, aunque en un principio no quería. Yo estoy a disposición de la selección, amo a la selección. La gente a veces dice cosas que no sabe. Que yo no esté de acuerdo con decisiones que se toman arriba (en la dirigencia de la FESFUT) es otra cosa diferente.

¿Estaría disponible para la fecha contra Barbados en octubre, en el Cuscatlán?

Si el profesor De los Cobos considera que estoy en buen momento y que puedo ayudar a la selección, voy a ir. Yo hablé con él. Tuvimos una plática bonita en San Salvador y la verdad es que hay que darle la confianza a él, porque confía en nosotros. Yo tengo un sueño y esta es mi tercer eliminatoria. Ojalá que puedan dejar trabajar al profesor De los Cobos. Desde 2012 que estoy en la selección los técnicos nunca han durado más de un año y algo, o dos. Espero que lo dejen. De los Cobos me planteó lo que piensa hacer y me gustó. Si él considera que me necesita para los próximos juegos, yo estoy disponible para trabajar el doble. Para poder estar en la selección hay que destacar.

¿Estamos claros que su ausencia para los juegos ante Monserrat y Brasil es solo porque necesita estar con su club?

Sí, solo por eso. He jugado contra Argentina, Chile y la Roma con la camisa de la selección. Jugar contra Brasil hubiera sido algo fantástico. Pero uno ya no solo piensa con el corazón, sino que con la cabeza. Hay prioridades y en mi currículo no quiero tener un descenso. Ojalá que al quedarme podamos salvar la categoría.

¿Esta sería su última eliminatoria mundialista con la selección?

Yo creo que tengo para otra eliminatoria más. Todavía no tengo planes de volver a El Salvador. La gente quizá no se acuerda que pude haber sido parte del bicampeón Alianza. Los directivos Óscar Amaya y Lisandro Pohl me llamaron para que regresara. Pero decidí quedarme en Europa por comodidades, por juego, por un montón de cosas. Ahorita no me veo en un futuro cercano en un regreso a El Salvador.

¿Qué opina de que El Salvador fue incluido para competir desde la primera fase en la Liga de Naciones de CONCACAF?

Tenemos que ser conscientes que con la selección nos jugamos un boleto para un torneo importante. Tenemos que ir y sacar los resultados. En el papel está, pero hay que recordar que en el fútbol, hoy en día, estamos tan cerca todos. Tenemos que ser responsables para sacar los puntos que necesitamos para poder pasar y llegar a Copa Oro.

¿Cómo ha sido este paso por el balompié de Tailandia?

La verdad es que me adapté bien este año. El equipo me recibió bien y yo me he sentido querido. Han sido responsables con tantas cosas. Espero quedarme un buen tiempo acá y poder salvar la categoría. Tengo un año más de contrato y espero salvar la categoría. Por eso es que me quiero quedar. Esperemos quedarnos en primera categoría.

Usted conoce la liga portuguesa. Jugó ahí en 2016. Ahora está en esa liga el extremo Denis Pineda. ¿Ya pudo hablar con él sobre lo que le espera en el fútbol luso?

Yo tengo bastante comunicación con él. Denis tiene que aprovechar esta oportunidad. Portugal es una liga que se le da bien a él. Es una liga para los extremos. Es una liga dinámica. Para mí, Pineda puede ser el siguiente baluarte del fútbol salvadoreño, sin lugar a dudas. Él puede ser nuestra bandera en el futuro. Tenés que ser fuerte mentalmente. A los técnicos portugueses les gusta rotar. Así es el fútbol allá. Él lo ha entendido así. Espero que esta temporada sea la de él para que más salvadoreños puedan llegar a Europa.