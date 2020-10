Nelson Bonilla recayó de lesión y volverá a jugar hasta el próximo mes

Nelson Bonilla confirmó que tuvo una recaída debido a una microrotura en isquiotibial izquierdo, que lo afectó desde hace más de 15 días, en medio de un juego de su nuevo equipo, Port, frente al Pathum United, y estará fuera al menos un mes.

Bonilla acusó una leve recuperación hace una semana, pero luego se sometió a una nueva resonancia, que reflejó que el delantero sigue complicado a escala de isquiotibiales. Por ahora tendrá que seguir en el proceso de recuperación, para poder volver a las canchas hasta inicios del próximo mes.

"La semana anterior quise volver a jugar, pero la molestia en isquiotibiales continuaba, por eso es que me tuve que hacer un nuevo análisis. Espero poder volver a jugar dentro de dos semanas. Por ahora tengo que entrenar por diez días por separado", indicó el atacante.

El delantero salvadoreño lamentó lesionarse de nuevo. En plática con este medio, el cuscatleco, quien ya lleva dos años en el fútbol de Tailandia, indicó que desde 2011, cuando aún jugaba para Alianza, no se lesionaba a escala muscular. A finales del año pasado estuvo complicado por una molestia en fascia plantar, pero en marzo de este año terminó su recuperación

"Recuerdo que fue en un juego contra Once Municipal, en 2011 cuando tuve la que había sido antes de esta mi última lesión muscular. Después, en 2014 me hice una limpieza de menisco, pero fue rápido, en cinco semanas. No me perdí nada, porque lo hice en la pausa de invierno, en el torneo de Rumania", señaló el delantero que milita actualmente en el Thai Port, de la Liga Premier de Tailandia.

Por ahora, el equipo del cuscatleco es quinto en la tabla con 15 puntos. Luego, Bonilla está a la espera de culminar sus contrato el 30 de noviembre, con su anterior club, Bangkok United. Pasada esa fecha, el connacional quedaría habilitado para establecer un nuevo trato a escala laboral con la dirigencia de Thai Port. que lo anunció como uno de sus fichajes desde el 11 de septiembre pasado.