Nelson Bonilla no quiere seguir en el Nacional de Portugal

En plática exclusiva con EL GRÁFICO en Panamá, el delantero de la selección de El Salvador, Nelson Bonilla, confirmó que antes de ir a Panamá, con la selección mayor, pidió su salida del Nacional de Portugal, su actual club.

El atacante admitió que no ha tenido un buen semestre en las filas de ese equipo luso. No ha podido ser constante en la titularidad y solo ha marcado dos goles. Pese a eso, ahora es el atacante con más goles (2) entre los cuatro que están en este momento en el plantel blanco y negro.

"No la he pasado nada fácil y eso se nota a la hora de tener confianza en la cancha, no solo es en lo individual, sino que en lo grupal. El Nacional ahora está en el lugar 17. Cuesta bastante. Tengo dos años y medio de contrato con ellos, pero les fui claro y les dije que había pasado momentos difíciles. Esta es la primera vez en mi carrera que yo he pasado 10 o 12 partidos como suplente. No lo podía creer", apuntó el delantero cuscatleco.

"Yo pedí salir de Nacional y hay que que esperar a ver qué dice mi agente", agregó el cuscatleco, asegurando que tiene ofertas de otras ligas europeas.

CONTRA LAS CRÍTICAS



Bonilla pidió permiso a su equipo para estar con El Salvador en el torneo de Copa Centroamericana. En dos ocasiones le dijeron que no, pero luego accedieron.

En la selección aún no ha podido marcar, pero pone su cara ante las críticas.

"No me arrepiento de haber venido a la selección. No me arrepiento de nada porque es mi país. He estado en las buenas y malas. Yo no me voy a achicar de nada. Que se vengan las críticas, que se vengan, yo no me voy a achicar", apuntó Bonilla.

Mañana podés leer en tu edición impresa y digital de EL GRÁFICO una entrevista completa con el jugador, en la que ahonda sobre su paso por la selección y el fútbol portugués.