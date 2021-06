Nelson Bonilla no jugará la Liga de Campeones asiática

Nelson Bonilla cumple una cuarentena tras su regreso a Tailandia y el seleccionado salvadoreño no está en la nómina de convocados del Thai Port FC para los partidos de la Liga de Campeones de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) que se realizará en una burbuja.

Desde Tailandia, Bonilla confirmó que no jugará la Champions asiática.

"Pues me perderé la copa porque al final no se me permitió estar, salgo el 4 de julio de cuarentena y el 15 nos dijeron que no me iban a dejar entrar a la burbuja", comentó Nelson Bonilla.

El equipo porteño enfrentará el 24 de junio a Kitchee de Hong Kong, el 27 de junio al Guangzhou Evergrande de China y el 30 de junio al Cerezo Osaka de Japón.

El 3 de julio volverá a enfrentarse al Osaka Cerezo, el 6 de julio al Kitchee y cerrará la fase de grupo el 9 de julio ante el Guangzhou Evergrande.

El Thai Port está en el Grupo J y esta fase se disputará del 23 de junio al 9 de julio de 2021, utilizando un sistema de competencia cerrada por la pandemia del Covid-19.

Bonilla ha sido habitual en los últimos tres partidos de la selección nacional y el director deportivo de la FESFUT, Diego Henríquez, explicó en el Güiri Güiri al Aire el que Nelson Bonilla no estará en la Copa Oro por sus compromisos con el club asiático.