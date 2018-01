Nelson Bonilla, más fitness y más veloz

El Sukhothai, equipo del salvadoreño Nelson Bonilla, se agenció la copa Chonburi Invitation 2018 en Tailandia, tras vencer por 3-0 a Unión UMT United. Dos de esos tantos llevaron la firma del delantero salvadoreño, quien estuvo por 89 minutos en el terreno de juego.

Este certamen es el primer logro de Bonilla en 2017. Llegó a las filas de Sukhothai en diciembre pasado, luego de un paso por el balompié de Portugal. Antes de ese juego, Bonilla había marcado sus primeros dos goles con su nuevo club, el viernes.

En plática con EL GRÁFICO, desde Tailandia, el delantero cuscatleco valoró este primer logro en el fútbol de Asia.

"Gracias a Dios me he encontrado con un grupo muy bueno. Me está ayudando a adaptarme rápido y eso es lo importante. Gracias a Dios, hasta el día de hoy no me arrepiento de esta decisión. Entrar al mercado asiático es complicado. Gracias a Dios se me han abierto las puertas", aseveró el atacante.

Este es su doblete de este fin de semana:

Bonilla indicó que ahora sólo piensa en hacer un buen campeonato en el balompié de Tailandia.

"He cambiado algunas cosas. Bajé cuatro kilos. El año pasado fue frustrante, no era lo que yo esperaba y tenía que hacer algunos cambios, si quería mejorar. Gracias a Dios tengo un porcentaje de grasa bastante bajo. Estoy pesando muchísimo menos. Estoy más rápido".

Y añadió que "no podía jugar en Portugal por la mala inscripción. Entonces se me dio la oportunidad para bajar de peso", en charla exclusiva con este medio.

ARRANQUE OFICIAL

Bonilla y su nuevo club iniciarán el torneo en Tailandia este 2 de febrero contra Air Force Central. El atacante no se comprometió con un número específico de goles para esta competencia, pero tiene claro que quiere dar su aporte al plantel.

Bonilla juega fuera de El Salvador desde 2014. Salió hacia Rumania, para ser dirigido por Gheorge Gagi, exseleccionado rumano en Estados Unidos 1994 y exjugador del Barcelona.

Luego se fue al balompié de Azerbaiyán. Ahí militó en Zira y terminó en nómina de goleadores. Luego en 2017 se fue a Nacional y Oliveirense de Portugal. En los dos equipos, el salvadoreño tuvo un paso discreto. Ahora en 2018 se abrió paso en el fútbol de Asia.