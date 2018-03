Nelson Bonilla habló de su nuevo equipo en Europa

Nelson Bonilla encontró equipo el pasado jueves justo el día en que se cerraba el libro de pases en Europa. Jugará con Oliveirense, de la segunda división de Portugal, aunque pudo hacerlo en el Alianza, pero él decidió que aún no era el momento de volver al fútbol salvadoreño.

Ahora, con un nuevo reto, el delantero cuscatleco habla de sus aspiraciones y promete reventarla en Portugal.

¿Cómo se abrieron las puertas para llegar a este nuevo equipo en la segunda división de Portugal?

Se dio a través de unos agentes portugueses que le ayudan a mis agentes. Vieron la necesidad y gracias a Dios pudieron ubicarme. Lo que necesito es jugar. Tengo que tratar de hacer lo máximo posible. Debo tratar de marcar goles. En eso estamos.

Este anuncio de que jugará en Oliveirense llegó el día en el que se cerró el libro de pases en Europa, ¿Había otras ofertas en el Viejo Continente?

El Nacional me puso muchas trabas para poder salir. Al final decidí ir a Madeira a enfrentar la situación antes que terminara el mercado. Gracias a Dios todo salió bien. Yo no me tengo que reivindicar con nadie. He sido consciente del por qué no he jugado. No es porque el rendimiento haya sido malo, fue porque no me dieron la oportunidad.

Ha tenido un largo espacio de descanso, un poco más de un mes, ¿Cómo está desde la parte física?

Estoy un poco fuera de forma. No es lo mismo estar entrenando solo, pero creo que en una semana estoy al 100 por ciento de nuevo. Ya entrené con este nuevo equipo y ahora queda esperar que tengamos participación. Este equipo me abrió las puertas para tratar de comenzar nuevamente. Portugal es un mercado muy bueno y acá me han dado la oportunidad.





En algún momento del torneo se verá las caras con Dennis Pineda, quien juega en el Santa Clara de la misma división...

Sí. Ojalá que Dennis sea importante acá. Es un jugador que, si ve minutos, puede llegar a una liga top de Europa. Ojalá podamos vernos.

Tuvo una oferta para volver al Alianza en el Apertura 2017, pero no se hizo realidad, ¿Sigue viendo lejos su regreso al balompié de El Salvador?

Sí. Hubo un momento, al final de la Copa Oro, que me dieron muchas ganas de regresar, pero estoy contento donde estoy. Debo tratar de seguir igual. Tuve un año complicado a escala de club (con el Nacional) y ahora hay que tratar de darle vuelta, con goles, como en los primeros dos años que estuve acá. Yo tengo la capacidad. Por eso con mis agentes pensamos que no era el momento de volver al fútbol nacional. Ojalá así sea.