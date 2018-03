Nelson Bonilla fue nombrado como jugador del mes en Tailandia

นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือน : เนลสัน โบนิลญ่า @bonilla_11 (สุโขทัย เอฟซี) ดาวยิงทีมชาติเอลซัลวาดอร์ถือเป็นนักเตะที่ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดในเดือนแรกของไทยลีก ยิงไป 5 ประตู จาก 3 นัด ทำประตูได้ทุกเกม และมีส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมค้างคาวไฟออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการชนะรวด 3 นัด เก็บ 9 คะแนนเต็ม #STFC #sukhothaifc #ขอบสนาม

