"Nelson Bonilla disputará la Champions de Asia"

El delantero salvadoreño Nelson Bonilla no estará en la Copa Oro por motivos deportivos. El ex atacante de Alianza, que ha sido habitual en los últimos tres partidos de la selección nacional, no estará en el torneo de la Concacaf debido a un acuerdo entre su club, el Thai Port FC de la Liga de Tailandia, que tendrá compromisos internacionales.

En específico la Liga de Campeones de Asia. El equipo de Bonilla arrancará el 27 de junio ante el el Guangzhou Evergrande por el grupo J que también comparte con el Kitchee y el Cerezo Osaka. Este torneo ha sido pospuesto en varias ocasiones debido a la pandemia, por lo que el club solicitó a la FESFUT el poder contar con el delantero, motivo por el que confirman, no estará en Copa Oro.

"El club nos dijo que Nelson podría estar en la eliminatoria pero no en Copa Oro porque disputará la Champions de Asia", dijo Diego Henríquez en el programa GÜIRI AL AIRE.

#GuiriAlAire | @diegohv87 : "El club nos dijo que Nelson podría estar en la eliminatoria pero no en Copa Oro porque disputará la Champions de Asia". — EL GRÁFICO (@elgraficionado) June 18, 2021

El técnico Hugo Pérez ha tenido entre sus titulares a Bonilla. El delantero vio minutos en los tres partidos de la eliminatoria que le dio el boleto a la octagonal a la azul y blanco. "Es un jugador importante para mi que aporta mucho en lo táctico y también en el vestuario. Está pasando una mala racha como le pasa a cualquier delantero del mundo", dijo el estratega tras la clasificación.