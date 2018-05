Nelson Bonilla criticó continuidad de Hugo Carrillo en la FESFUT

Nelson Bonilla, delantero salvadoreño del Sukhothai de Tailandia, opinó luego de conocer la elección de Hugo Carrillo en la segunda división para representar a ese sector en el próximo comité ejecutivo de la FESFUT, período 2018-2022

El atacante dijo que la decisión de Carrillo de reelegirse le tomó por sorpresa, porque había escuchado que el presidente del Atlético Marte no buscaría la continuidad.

"No sé que decir. Da decepción. Si han estado cuatro años y no han hecho nada, no sé que más quieren, Está bien que tengan un proyecto a la mitad y que necesiten otros cuatro años para terminar este proyecto. No hay un proyecto comenzado, no hay nada. Me siento más triste por la gente que eligió de nuevo a Carrillo", apuntó el atacante en charla con EL GRÁFICO.

Bonilla aclaró que no tiene nada en contra de Carrillo, pero que debe tomar postura si se aspira a un cambio.

"Lo mismo es con 'el Zarco' Rodríguez. Fue jugador y debería entendernos. Esta a la vista todo lo que pasa en la FESFUT. Nosotros queremos hacer un cambio y quizá no somos determinantes para hacer un cambio. No sé que nos espera en estos próximos cuatro años. Es lamentable todo esto", apuntó Bonilla.

Por ahora, en cuanto a convocatorias futuras con la selección, Bonilla dijo que esperará a conocer los dirigentes de la primera división que serán propuestos para integrar el comité.

"Tengo amistades ahí, con gente que quiere hacer un cambio. Vamos a ver quién llega. Cuando me di cuenta de lo de Carrillo me generó decepción, es como seguir dándonos contra la pared", apuntó Bonilla.