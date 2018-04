Nelson Bonilla anuncia que no volverá a la selección si hay reelección en FESFUT

Nelson Bonilla llegó a nueve goles en Tailandia, con su equipo, Sukhothai. Este miércoles marcó el tanto para el empate por 1-1 ante Bangkok Glass.

El atacante vive un buen momento en el balompié de Tailandia. Es el sublíder de goleo, solo superado por el brasileño Diogo, que tiene 12 tantos.

Después del juego, Bonilla habló con EL GRÁFICO sobre su paso por el balompié tailandés, pero abrió la charla con el tema de selección nacional. Fue enfático y dijo que la actual dirigencia de la FESFUT no debe molestarse en enviarle convocatoria para el amistoso de este 2 de junio contra Honduras, porque no asistirá.

Además de eso, el atacante mandó otro mensaje al actual comité ejecutivo, que terminará sus funciones el 31 de julio de este año.

"Todo esto es raíz de los problemas que ha habido con en la FESFUT. Como dije antes , hasta que se vaya este comité, volveré a la selección. Si alguien de este comité actual continuará en el otro periodo, no voy a volver a ir a la selección por los próximos cuatro años, así de fácil", indicó el atacante desde Tailandia.

Anteriormente, con la salida del técnico Eduardo Lara de la selección mayor, Bonilla fue de los jugadores que más expresaron su molestia con el trabajo del actual comité ejecutivo de la FESFUT, encabezado por Jorge Rajo.

"No les da vergüenza a los de la FESFUT que Honduras o Costa Rica tengan mejor administración. Ahora Costa Rica va a otro mundial seguido. Le van a seguir echando la culpa al jugador. Los jugadores no tenemos la culpa, aunque la gente no lo piense así. Somos los menos culpables y si la cabeza está mal, el cuerpo no va a estar bien. Eso es lo que pasa en nuestro fútbol", expresó Bonilla, luego de la que la dirigencia federativa terminara contrato de manera unilateral con el timonel colombiano.