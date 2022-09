Nelson Bonilla: “Una buena huelga y se resuelve todo”

Tras el anuncio de Nelson Bonilla al Alianza, el delantero salvadoreño charló con EL GRÁFICO sobre su pasó por el fútbol de Europa y Asía, así como su regreso al Alianza y las necesidades que se tienen que hacer para mejorar la vida de los futbolistas.

¿Cómo se da tu regreso al Alianza?

Después de la Nations League hablamos con Óscar Amaya (dirigente de Alianza) y yo le manifesté que mi prioridad era seguir afuera pero que si quería venir solo sería a Alianza. Al final del mercado europeo se cayó lo que veníamos negociando y hablé con Óscar otra vez y surgió la oportunidad de hacerlo todo rápido y fácil. De más está decirlo, soy alianzista.

¿Estaba en tus planes regresar?

No estaba en mis planes, pero venir a Alianza, al equipo más grande y constante no lo veíamos mal. Tampoco le cierro las puertas al volver a salir, este tiene que ser un impulso para mí.

¿Es un retroceso regresar?

Si yo a los 27 años hubiese regresado deportivamente si es un retroceso, ya a mi edad ya la gente sabe lo que puedo dar y Alianza también lo sabe. Dejé ir oportunidades porque también no era lo que nosotros queríamos con mi agente y no me arrepiento porque estamos todos contentos.

¿Cómo calificas tu carrera en el extranjero?

Exitosa y rara. Muchos podrán decir que fui a ligas medias pero esto es un trabajo y hay que buscar el bienestar de tu carrera y de tu familia porque esto se va a acabar. Yo no me arrepiento de nada, ir a Tailandia fue la mejor decisión que he tomado. Llegué a tocar el cielo cuando llegué a Portugal pero lastimosamente ciertos factores complicaron los objetivos que teníamos. No tengo todos los títulos que muchos aquí ganaron pero tengo otro respaldo que a muchos les hubiese gustado tener.

Hablas de profesionalismo del futbolista, ¿Pudiste negociar algo con Alianza sobre esta profesionalización?

No porque a estas alturas yo me puedo permitir aceptar muchas cosas y además que yo sabía a lo que venía. Solo por mí no cambiarán esas cosas, si todos se unen las cosas serán diferentes. No me quejó porque yo soy conocedor de todo esto, la directiva trata de ser profesional y he visto un poco el cambio. Mi meta es llegar al mundial que siempre ha sido mi meta, para eso me voy a preparar ya sea aquí o en el extranjero.

Siendo parte de la asociación de futbolistas, ¿Qué cosas son prioridades que se deben atender para profesionalizar el contrato de los futbolistas?

Es difícil porque hay mucho desconocimiento en el tema y nosotros como jugadores tenemos que empaparnos de los estatutos de FIFA y poder sacar una ventaja mala sino justa. Lo primero es la estructura de los contratos.

Con lo que has vivido, ¿hay injusticia para los futbolistas?

Eso está a la vista de todos, hay jugadores que hay lugares donde los amenazan que si no firmas no jugaras en cualquier lado y eso ha pasado desde hace muchos años. Aquí se atropellan los derechos de una forma que no sucede en ningún lado del mundo. Él jugador tiene que ver que la voz principal son ellos. Si en un concierto no llega el artista no hay concierto, si en un partido de fútbol no llegan los jugadores no hay partido. No va a valer nada que solo 10 y 20 digan que no se va a jugar hasta que se cambien las cosas, se tienen que armar de valor todos porque el beneficio es para todos.

¿El futbolista está unido o la misma necesidad los lleva a aceptar esas injusticias?

No estamos unidos, pero por el desconocimiento. Yo sí sabía de lo que yo arreglé y de eso no me puedo quejar. Si uno acepta lo que se le ofrece no se puede quejar. Una buena huelga y ahí se va a arreglar todo, a la gente ya se le quitó la venda de los ojos. Yo amo al Alianza pero yo cobro por jugar y le doy de comer a mi familia. Los jugadores tenemos que alzar nuestra voz.

¿Las soluciones que ves son la unión y en el extremo una huelga?

La huelga es un extremo, pero por ejemplo sentar postura. Una reunión entre jugadores y dirigentes sobre los nuevos contratos. Es que no es posible que ellos elijan por nosotros, eso en ninguna parte lo he visto. El jugador tiene que alzar su voz para obtener beneficio para el mismo jugador.

En el tema de selección nacional, ¿sabes algo de lo que viene en el futuro?

Que se juega el 27 de septiembre y que el Profe Hugo (Pérez) sigue que para mí es importante que siga porque se necesita ese proceso de cuatro años. Nunca he tenido un seleccionador más de dos años. Como grupo hemos hablado que la oportunidad es en esta eliminatoria para clasificar a la federación.

¿Debería regresar Diego Henríquez como director de selecciones nacionales?

No se si como director o como otra cosa. En lo personal nos ayudó mucho en diferentes áreas. No me corresponde a mi decirlo pero sí nos ayudó bastante.

¿Cómo te piensas acoplar a Alianza con jugadores que llevan juntos mucho tiempo?

Conozco a muchos de la selección, sé que no es lo mismo pero vengo a aportar con mi trabajo. Con la mayoría ya he jugado en selección y al que más conozco es a Fito (Zelaya). Espero aportar y no ser el salado de no llegar a la final, ojalá que podamos ganar la 18 y empatar al otro equipo (FAS).

¿Quieren decir que también ustedes son ‘El Rey de Copas’?

Alianza es el equipo más grande y el más competitivo. Ahora es el momento que hay que aprovechar para llegar a ese límite de copas que tiene el equipo de Santa Ana.

¿Está es la oportunidad para ver a Zelaya y Bonilla competir por un puesto?

Siempre jugamos los dos en Alianza y selección. Yo lo he dicho, para mí ‘Fito’ es la figura más grande del aliancismo. Para mí es un placer jugar con él y con los demás. Vengo en otra etapa pero si me toca estar en la banca me tocará apoyar.

¿Un mensaje para Alianza?

La afición que ha estado siguiendo al equipo, quizás tiene la percepción de mí como un niño pero ese niño ya maduró y sé la exigencia del equipo y les prometo dar todo.