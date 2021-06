Nelson Bonilla: "Soy consciente de lo que la gente espera de mí"

Jugó los últimos cuatro partidos de El Salvador, tuvo oportunidades, pero no pudo anotar. Falló opciones claras hasta incluso desde el punto penal, pero pese a ello, Nelson Bonilla dio la cara en la rueda de prensa tras el partido ante San Cristóbal y Nieves, donde la Azul selló su pase hacia la octogonal.

"Tengo que trabajar más, estoy consciente de lo que la gente espera de mí, y creo que por eso la gente se molesta. Sé que soy el único que puede cambiar esta situación y de cara al futuro tengo que trabajar, ir a mi equipo, empezar a meter goles, no jugaba desde el 30 de marzo y ahora queda aceptar la situación maduramente", dijo el delantero Nelson Bonilla ante la rueda de prensa virtual.

Bonilla asumió el reto de mejorar de cara a las próximas citas de El Salvador en Copa Oro, amistosos y en la octogonal. Aseguró que ya ha pasado por situaciones similares y salió adelante.

"Me pasó una vez en la copa UNCAF y luego le metí gol a México, le metí gol a Jamaica, a Canadá y así vinieron los demás goles, la verdad que el único que puede cambiar esta situación soy yo y como te digo, tengo que ser consciente de que la gente estará contenta no por el rendimiento, sino por el gol, porque el delantero vive del gol. Voy a trabajar al máximo porque la vida no es para los cobardes, no voy a desistir, voy a dar todo para cambiar y revertir esta situación",agregó.

Sobre el hecho de clasificar a la octogonal, Nelson Bonilla se refirió como una gran oportunidad de hacer un buen papel en una instancia muy difícil.

"Como grupo nos sentimos bastante cómodos con el profesor, creo que si lo dejan trabajar podemos dar sorpresa. Estamos en la octogonal y cualquier cosa puede pasar, debemos ganar en casa, eso lo sabemos, los siete partidos en casa los tenemos que ganar, no tenemos que dejar ir puntos para optar al Mundial", dijo Bonilla sobre la posibilidad nuevamente de estar a las puertas de un mundial.