Nelson Bonilla: "Se extraña jugar fútbol"

El torneo de la Liga Premier de Tailandia se reanudará a partir del 12 de septiembre. Por lo tanto, el delantero cuscatleco, Nelson Bonilla, confía en poderse incorporar a los trabajos de pretemporada de su equipo con mucho tiempo de anticipación.

El atacante del Bangkok United trabaja ahora desde su casa, en el país, para terminar de corroborar que la lesión a escala de fascia plantar es historia. Por ahora solo le queda trabajar en cancha con tacos y estar listo de una vez cuando sea requerido por su equipo.

Bonilla ha puesto buena cara a todo el proceso de recuperación de esta lesión. Fue por esa complicación que no pudo luchar por el título de goleo individual en el último certamen de Tailandia. Se quedó con 16 anotaciones.

"Gracias a Dios no ha habido ninguna molestia y creo que eso es importante. En lo personal me vino bien la pausa, porque no apuré la vuelta. Las sensaciones son bastante buenas. En lo emocional estoy fuerte, porque esta lesión me había bajoneado un poco, Fue una buena decisión irme a España , para hacerme este tratamiento", dijo el delantero cuscatleco en plática con EL GRÁFICO.

Fue en febrero de este año cuando Bonilla se fue a España para tratarse a través de un método innovador. Todo salió bien para la dicha del atacante, quien ya acumula tres años en el balompié de Tailandia. Antes de jugar para el Bangkok, equipo con el que firmó a finales de 2018, tuvo que luchar junto a sus compañeros de club en ese momento para dejar en Liga Premier a Sukhothai.

Hasta la fecha, luego de la emergencia sanitaria por coronavirus, la liga tailandesa solo registra cuatro fechas disputadas. Bonilla no había sido inscrito por Bangkok, por la lesión, pero ahora, con la recuperación, tendrá un cupo para septiembre y así volverse a poner la camisa del equipo capitalino.

En casa

Por otra parte, Bonilla sigue valorando que ahora está en su país y cerca de la familia, en medio del confinamiento por coronavirus. "Dios maneja sus tiempos. Me permitió ir a España para este tratamiento y luego me trajo a El Salvador, pasa pasar aquí lo de esta emergencia nacional. En el equipo de Bangkok me tienen un gran cariño. Me hacen ver como un jugador importante, por todo lo que me dicen", dijo el delantero nacional

Por otra parte, Bonilla no escondió el sentimiento que le provoca estar ahora con distancia social también en el fútbol. No juega desde finales del torneo de 2019.

"Se extraña jugar fútbol. A parte de que es mi trabajo, siempre soñé, desde pequeño, jugar fútbol. Lo disfruto. Me hace falta entrenar, estar con el grupo. Pero ahora, lo principal es la vida de los jugadores y aficionados. Esperemos que esta situación vaya bajando", expresó el atacante, que juega fuera del país desde 2014.

Desde hace seis años, Bonilla inició su peregrinaje a escala internacional en el balompié de Rumania. Ahí fue dirigido por Georghe Gagi, mundialista rumano en Estados Unidos 1994. Bonilla siempre ha dicho que ha apreciado los consejos que le dio Hagi. Luego, el cuscatleco pudo jugar en Azerbaiyán, Portugal y luego fue a Tailandia, donde milita actualmente.