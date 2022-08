Nelson Bonilla: "Pedimos que los contratos de los jugadores se profesionalicen"

El futbolista Nelson Bonilla, ex atacante del Port F.C. de la liga de Tailandia y actual seleccionado nacional habló con Grupo LPG de la forma que siempre lo ha caracterizado, de frente y con propuestas personales concretas hacia la futura Comisión de Regularización de la FIFA que debe tomar posesión en los próximos días para que el futbolista nacional sea tratado de forma profesional como se hace en las demás ligas del Mundo.

Bonilla es de la idea que la labor de la Comisión de Regularización de nuestro fútbol tiene una labor titánica en muchos temas relacionados a nuestro fútbol, como la creación de nuevos Estatutos de la FESFUT y especialmente que los actores principales de nuestro balompié sean tratados de la mejor manera y que se les respete sus derechos laborales tal como lo exige la FIFA.

¿Qué sugerencias podría brindar los miembros de la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador (ASOFUTPROES) hacia la nueva Comisión de Regularización de la FESFUT en pro del futbolista nacional?

Nosotros como asociación sabemos que lo mejor que pasaría es que llegue alguien idónea a esa Comisión de Regularización para que ayude a arreglar todos los fallos y vacíos que poseen los Estatutos anteriores y poder así repararlos para que el fútbol vuelva ya que los afectados en todo esto son los futbolistas, árbitros, entrenadores y pedimos también que los que lleguen a dicha comisión no tengan conflictos de intereses con nadie.

Pero más allá de todo eso, ¿qué aspectos concretos se debe de solicitar?

De forma personal, pienso que hay muchas cosas que se pueden mejorar, que esta comisión vea de manera prioritaria que los contratos deportivos en nuestro país no están acorde a lo que FIFA exige para profesionalizar el fútbol, como futbolistas profesionales pedimos ante todo que se nos trate como en otras ligas, que no nos traten como peones o como enemigos, en todo el tiempo que tuve de jugar fútbol en El Salvador no hay ni pude ver dirigentes visionarios que tratan de profesionalizarlo, ya que los federativos anteriores lo tienen secuestrado con candados o requisitos que fueron plasmados en los actuales estatutos, por eso es necesario que sean cambiados de inmediato, para que lleguen personas que quieran aportar al fútbol y no personas que se han aprovechado del fútbol, lo digo como Nelson Bonilla, es mi sentir, no quiero meter a nadie de ASOFUTPROES, es mi opinión personal.

¿Hablas de mejoras salariales en los contratos de los futbolistas?

No hablo de la mejora salarial en los contratos, cada jugador debe negociar ese tema de forma individual. Pienso que los dirigentes de nuestro país deben ser responsables de pagar el salario pactado en esos contratos. Considero que debe existir una reunión entre la asociación de jugadores y los dirigentes para llegar a crear un contrato profesional, nadie pide aumento salarial, solo que se profesionalice los contratos y que el salario pactado en él sea repartido en los 12 meses del año, como asociación es prioritario que esto se logre, que se le respete muchas cosas a los futbolistas que aparecen en los contratos y que muchas veces no se le cumple, como el hecho que se te pague todo el año o los meses que dure un torneo corto; todos los meses, los seis si se une la pretemporada. Con eso uno de jugador se organiza en todo ese tiempo y no se preocupa si se parará o no el torneo por distintos motivos y qué pasará con el tiempo que no se juegue, no debe ser de forma arbitraria de parte de los dirigentes de pagarles o no en esos meses ya que deben respetarse las reglas establecidas y espero que los dirigentes tomen en cuenta esto para mejorar nuestro fútbol.

¿Todo eso dependerá de quiénes lleguen a la Comisión de Regularización?

No depende de quiénes llegarán a esa comisión, quiero decirte que estamos unidos como asociación, solamente estamos pidiendo que se normalice los contratos y eso al final le dará incluso un realce a nivel nacional e internacional a nuestro fútbol porque llamará la atención a jugadores foráneos para que venga a jugar a nuestro país porque sabrán que los contratos deportivos que firmen se les respetará, no importa quienes lleguen a la comisión, son puntos que deben beneficiar al futbolista conforme a los cambios en los estatutos, debemos rescatar al fútbol que está secuestrado con candados en los Estatutos para poder llegar a ser dirigente.

¿Es necesario que en el futuro Comité Ejecutivo de la FESFUT exista un espacio para el representante de los futbolistas profesionales?

Es prioridad no solo que haya un miembro que represente al futbolista nacional en la próxima FESFUT, es urgente que tomen en cuenta a todos los sectores que conforman el fútbol nacional, en los Estatutos actuales manda eso, no solo los jugadores, también los entrenadores y otros sectores involucrados en nuestro fútbol deben de tener candidatos y un sitio asegurado en dicho comité, pero que también muestren un plan de trabajo para conocer sus metas a cumplir, porque al final somos nosotros los únicos culpables que todo esto esté sucediendo en nuestro deporte, porque fuimos los sectores del fútbol los que eligieron a las personas no idóneas para manejar el fútbol en El Salvador, no hay más culpables que los mismos delegados del fútbol que han elegido a los anteriores federativos para tener esta crisis de nuestro fútbol.

¿Alguna otra iniciativa que se deba analizar para ser expuesta como asociación de futbolistas a la futura Comisión de Regularización?

Como asociación tenemos conocimientos de cada paso que se ha hecho hasta el momento, entiendo que no todos los futbolistas están asociados, pero con la mayoría de jugadores se cuenta para lograr nuestros objetivos. Estamos claros que los beneficios que se puedan lograr son grandes, deseamos que los dirigentes entiendan que no estamos pidiendo cosas fuera de lugar, solo lo que el jugador profesional necesita y eso es que se le respete un contrato que debe ser profesional, como se hace en otras ligas a nivel mundial.