Nelson Bonilla: “Mi objetivo es ser campeón fuera del país”

El Bangkok United ya presentó al delantero salvadoreño Nelson Bonilla como uno de sus refuerzos para el torneo 2019 en el balompié de Tailandia.

Bonilla dio las gracias a la dirigencia del Sukhothai, su antiguo club, y dio el paso al plantel de la capital tailandesa.

En plática con EL GRÁFICO, desde Tailandia, Bonilla dijo que pasa al Bangkok para competir en torneos continentales y optar a títulos.



¿Qué piensa de la forma en que el Bangkok United lo ha presentado ante la

prensa de Tailandia?

Esto te motiva. Realmente es la recompensa al trabajo que se hizo este año.

Tampoco hay que poner los pies en el cielo, sino que siempre hay que tenerlos en la tierra para trabajar. Esto no termina acá. Acá comienza otra etapa. Tengo que mejorar los números del año pasado y primero Dios así va a ser.

¿Lo sorprendió todo ese protocolo?

Acá, cuando alguien les ha rendido, lo manejan así. Gracias a Dios, es el fruto del trabajo que hice. Estoy alegre y a ver cómo siguen las cosas.

Se despidió de Sukhothai con un agradecimiento a todo el club, ¿Contempla un

regreso a ese equipo en un futuro?

Tengo buena relación con el manager de ese equipo y con el presidente. Desde que me di cuenta de que Bangkok United me quería siempre me apoyaron. Yo hablé con ellos. Estoy muy agradecido toda la vida. Espero algún día poder regresar para devolverles todo el cariño que me dieron.

¿Está consciente de que va a un equipo que puede disputar torneos de realce

en el balompié asiático?

La verdad es que por eso es que me moví. Te soy sincero, tenía ganas de venir a un equipo que quería competir. Me presentaron un proyecto, el entrenador de este equipo habló conmigo. Eso me motivó más para tomar la decisión realmente.

¿Cómo va el proceso de recuperación luego de ser operado de una hernia

inguinal?

Ya estoy bien. Gracias a Dios ya comencé a entrenar. Hice las pruebas médicas y todas las pasé bien. Ahora queda meterle. Mi objetivo es ser campeón en 2019. Mi objetivo es ayudar al equipo, como siempre lo he dicho. Yo no prometo goles, prometo dar todo. Este año no va a ser la excepción. Voy a luchar por mis compañeros y el equipo, que es mi objetivo. Este año el objetivo es ser campeón y vamos a trabajar para eso.

¿Cree que ya se hizo de un nombre en Tailandia?

Pero eso es fruto del trabajo. Siempre me he caracterizado por ser profesional. Nunca va a cambiar eso. Todas las cosas buenas que me han pasado han sido porque me ha gustado trabajar. Me ha gustado siempre poner en alto el nombre de mi país y este año no va a ser la excepción. No he ganado con venir acá, todavía falta mucho. Tengo que disfrutar este momento, pero también debo trabajar el doble para conseguir el objetivo. Desde que salí de El Salvador, mi objetivo es salir campeón en el extranjero una vez y primero Dios este año va a ser así.

¿2018 fue mejor en lo deportivo para usted al respecto de 2017?

Totalmente. El año pasado fue de mucha mala suerte, pero Dios es bueno con sus hijos. Estoy agradecido con él, porque es él quien me ha abierto todas las oportunidades. Si no fuera por Dios, no se hubieran abierto todas las puertas que se han abierto. También estoy agradecido con mi familia que me ha apoyado en lad buenas y en las malas. Hay que trabajar el doble para que esto se mantenga y seguir así.