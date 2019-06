Nelson Bonilla: "Le podemos ganar a cualquiera'"

Antes de tomar su avión desde Tailandia a Japón, Nelson Bonilla habló con EL GRÁFICO, para indicar que esta Copa Oro, que comienza este 17 de junio para la Azul, es un buen motivo para respaldar los cinco triunfos consecutivos obtenidos por la Azul.

El atacante se incorporaró al equipo nacional desde el jueves, para estar en el amistoso de este domingo contra Japón, en tierras niponas. Confía en que el equipo nacional pueda optar al primer lugar en Copa Oro.

¿Cómo llegará al trabajo de la selección nacional mayor para el amistoso ante Japón y los primeros tres partidos de Copa Oro?

Bien. Vengo jugando , he venido marcando. El equipo ha levantado. Dejo al equipo en tercer lugar, muy cerca de los dos primeros. Espero que eso se vea reflejado en la selección.

¿Qué puede dejarles el amistoso de este domingo ante Japón , el último antes de Copa Oro?

Servirá para medir el nivel en que estamos, con una racha positiva. Creo que el profesor De los Cobos, pese a tener pocos partidos al frente de la selección, tiene muy buena marca. Solo ha perdido dos juegos. Esperando que las cosas salgan bien



¿Cómo va a llegar a la selección desde lo físico?

Bastante bien. Gracias a Dios, en Tailandia hubo un poco de pausa, por la King Cup. Por ahí he tenido un par de días libres y he podido descansar y recobrar fuerzas para llegar a la Copa Oro.

Antes de irse a Copa Oro, Carlos de los Cobos dijo que apuntaba a acceder a semifinales de esta Copa Oro ¿Piensa igual?

Hay que aspirar llegar a lo alto. Pasando primero en el grupo nos vamos a evitar a los llamados grandes. Si podemos pasar como líderes, sería lo privilegiado. Estamos con la mentalidad de que le podemos ganar a cualquiera. Se ha demostrado contra selecciones. Creo que hemos competido. Creo que la gente que rodea la fútbol nacional tiene que estar satisfecha, que pese a los palos que se le ha dado al entrenador, ha mantenido la cabeza, al grupo y el grupo ha sabido respaldarlo dentro de la cancha.

¿Qué tanto alientan estos cinco triunfos al hilo?

Creo que en lo anímico, bien. Pero al final, eso queda en el pasado. Si no llegamos con la mente puesta en sacar los resultados en Copa Oro. He estado hablando con jugadores de Curazao, que son amigos míos y nos llevan hambre. No nos han poido ganar. Solo nos han podido sacar un empate en tres o cuatro ocasiones que hemos jugado. Va a ser un rival difícil , porque vamos a jugar en Jamaica, en un estadio en el que no sabemos cómo estarán las situaciones dentro de la cancha. Debemos tener ese hambre para llegar a ganar desde el primer partido.

¿Es más cómodo no enfrentar al equipo de casa en Jamaica, en la primera fecha de Copa Oro?

Claro que sí. No jugamos de visita, prácticamente. Comenzado con el pie derecho, ahí se abre el camino para Copa Oro. En la Copa Oro anterior tuvimos que sufrir en las últimas fechas para poder clasificar y ahora que no hay mejor tercero, debemos clasificar desde un principio. Debemos comenzar a ganar y a demostrar por qué tenemos esa racha de cinco partidos ganados al hilo. Hay que adaptarse a las condiciones que sean. Si hay que ir a luchar, habrá que hacerlo, sin reproches.Este no es un grupo joven, con mucha experiencia. Hay que tomarlo como ventaja. Hay varios jugadores con eliminatorias mundialistas, con Copas de Oro, Copas UNCAF. Creo que es momento de dar ese salto y creo que esta generación quiere hacerlo. Este es un grupo muy unido, sano. Curazao nos tiene bastante hambre. Es un equipo que juega bien. Somos la espinita de ellos, porque no nos han podido ganar. Curazao nos quiere ganar. Tengo dos o tres amigos en la selección de Curazao, pero dentro de la cancha no hay amigos. Curazao tiene jugadores importantes, pero nosotros tenemos que contrarrestar todo.



Curazao cayó contra El Salvador en Copa Oro de 2017, por 2-0 ¿Eso aumenta el deseo de ganarle a El Salvador en la Copa Oro que se avecina?

Sí. Pero no solo fue por esa victoria. Tampoco nos ha podido ganar en Curazao. Van a querer salir con todo ahora. Pero el nuestro es un grupo de mucha experiencia. Por ahí se ha hablado de que hemos ganado por suerte. Pero defensivamente estamos muy bien. Tenemos la pelota y las opciones que hemos tenido se han concretado. Anteriormente se decía aquella frase de que jugábamos como nunca y perdíamos como siempre. Entonces, ahora se gana, tal vez no tan vistosos, pero se está ganando. Hay que respaldar al grupo.