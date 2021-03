Nelson Bonilla: "Jamás en la vida habíamos negociado por perder"

Nelson Bonilla, jugador del Thai Port de Tailandia, reiteró en el Güiri Güiri al Aire su deseo de volver a la selección nacional para la eliminatoria mundialista de junio y dio su valoración sobre el tema de la negociación de los premios para jugadores en la selección nacional.

"Yo iba a presionar al equipo para que me dejara ir, se hizo toda la gestión y ya estaba todo pero al final la presidenta del equipo no me dejó ir, no pude estar y si lo he manifestado que tengo muchas ganas de volver porque quiero entrar en el top 3 de goleadores de la selección, ya tengo 30 años y son los últimos que voy a poder disfrutar de estar en selección", dijo el legionario de los Leones del Puerto.

Bonilla también se declaró sorprendido por la negociación entre jugadores y la FESFUT por el tema de los premios y lamentó que no tomaron en cuenta a los jugadores legionarios.

Dicha negociación terminó en desacuerdo y con seis jugadores del Alianza que decidieron no jugar en el inicio de la eliminatoria de la Concacaf en la que El Salvador enfrentó a Granada y a Montserrat.

"En esa negociación me sorprendió que nos dejaran a los que estábamos en el exterior y me sorprendió la forma cómo lo hicieron porque los que tenemos, en mi caso el Ruso y Jaime que tenemos tres eliminatorias y sabemos cómo se manejan las cosas, fueron a los que nos dejaron fuera, fue una sorpresa todo lo que se manejó", explicó Bonilla desde Ámsterdam.

Nelson terminó la temporada en la Premier League de Tailandia el pasado domingo y está de vacaciones por un mes. Luego retomará acciones para la Liga de Campeones Asiática, en junio.

"Se negocian los premios, se negocian los bonos y se negocia todo, pero jamás en la vida habíamos negociado por perder. Los que sabíamos cómo van esas negociaciones no nos tomaron en cuenta y salieron con otras cosas y me duele porque hay un grupo de jóvenes que nos tienen respeto y no los hemos dejado perder y hemos tirado para el barco parejo", explicó.

El goleador de la azul instó a arreglar la situación y decirse las cosas de frente entre los jugadores en una encerrona.

"Al final hay que dejar eso atrás para beneficio del grupo y cuando estén los seis jugadores, que primero Dios sigan manteniendo el alto nivel en Alianza y puedan regresar a la selección y que todos los legionarios que el profe ya considere que van a ser parte de la eliminatoria, se reúnan todos en el camerino y hablar las cosas dentro del camerino y arreglar las cosas", expresó.

El legionario también remarcó que hubo un mal manejo en la propuesta de premios.

"En mi caso me dolió un poco no ser parte, no tanto de la negociación del dinero, sino que te tomen en cuenta porque yo he dado la cara en situaciones difíciles...Las cosas se tiene que arreglar de frente, se tienen que decir las cosas de frente, se equivocaron porque pedir para perder es equivocación total", recalcó Nelson Wilfredo.

Bonillla mencionó que el tema de negociación es exclusivo para jugadores.

"En lo que yo tengo 12 años de profesional incluso en Alianza, jamás se ha metido el entrenador a la hora de llegar a opinar de bonos porque ellos su contrato tiene esa parte de bonos...La conducción del grupo la manejan los que tenemos mucho tiempo y cuando yo llegué en 2012 la manejaba Denis Alas, nosotros solo mirábamos y agarrábamos lo bueno y mirabámos lo malo que no teníamos que hacer", dijo.

"En la eliminatoria de Rusia nos tocó a nosotros que hacer eso y lo que pasó en 2016 porque no estaban de acuerdo fue un desacuerdo con el presidente de la FESFUT pero no entre jugadores; en la Copa de Oro nunca hubo problema de jugadores por estar en desacuerdo por los bonos", explicó el delantero.

Para Bonilla fue un error no consultar a los jugadores de mayor experiencia. "Otros agarraron la batuta cuando no tendría que haber sido así y preguntarle a los que ya tenemos bastante tiempo de estar en la selección porque a mí dos jóvenes me escribieron que estaban negociando y no les habían preguntado nada. No es tema que nosotros mandamos sino que el grupo ya confiaba en nosotros".