Nelson Bonilla: “Fito es el mejor jugador en la historia del Alianza”

Nelson Bonilla finalizó el domingo la temporada en la Liga de Tailandia. Logró el objetivo de ayudar a salvarse del descenso a su club, el Sukhothai FC, y además marcó 27 goles en la temporada, 25 en liga y 2 en Copa.

Este lunes hizo un recorrido en la ciudad de Bangkok y aprovechó para realizar una transmisión en vivo en Instagram, con la interacción de sus seguidores.

Uno de ellos le preguntó si prefería que en la selección mayor salvadoreña su compañero en el ataque fuera Rodolfo Zelaya, capitán del Alianza y quien sigue sin ser convocado por el técnico Carlos De los Cobos.

Nelson respondió con elogios para Zelaya: "No lo digo porque sea mi amigo, sino que es el mejor jugador en la historia del Alianza, las estadísticas lo demuestran. Espero que continúe así".

Nelson aprovechó para hacer un llamado a los seguidores de la selección para que respalden al grupo en el Cuscatlán, este sábado 13 de octubre.

"Espero que vayan, son salvadoreños y no españoles o brasileños... apoyemos lo nuestro, no se apoya a ningún federativo (con ir al estadio) si no a la selección", expuso.