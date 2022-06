Nelson Bonilla: "En los años que llevo en selección no he visto una mejora en la FESFUT"

Nelson Bonilla no tuvo pelos en la lengua para señalar los errores que a su juicio, se sigue cometiendo por parte de los dirigentes de la FESFUT en perjuicio de las distintas selecciones nacionales.

Sobre lo sucedido el pasado 2 de febrero antes de enfrentar a Canadá y donde los jugadores emitieron un comunicado para decir que no jugarían dicho juego premundialista, el ex jugador del Port de Tailandia dijo que “es difícil explicar todo esto que ha estado pasando".



“La molestia surgió cuando los federativos en Ohio le dijeron a algunos jugadores que no nos iban a pagar y esos rumores siguieron hasta el día con Canadá dónde nos dijeron que no nos iban a pagar porque ya estábamos eliminados y no era así, todavía teníamos posibilidades.”



Dijo además que “llegué al país el pasado 9 de mayo a entrenarme desde el 17 de mayo y nos reunimos para negociar los premios, pero ya ellos sacaron lo que pedimos y considero una falta de respeto sacar un documento privado en redes sociales, eso para mí es una falta de respeto”, externó indignado.



“La primera semana nos reunimos para negociar lo de la Copa Oro. Un día antes de Estados Unidos nos estaban pagando cuando nos habíamos reunido tres semanas antes”, señaló.



“Siempre se ha negociado y es algo que tiene que estar estipulado. El profe nos dijo que ya no nos reuniéramos con ellos”, subrayó el jugador capitalino.



Bonilla dijo además que “desde que yo estuve con Lisandro Pohl, aprendí a dejar todo por escrito porque cuando las cosas van bien no hay problema pero cuando los resultados no se dan ahí comienzan los problemas”, sintetizó.

Nelson Bonilla, invitado de El Guiri Guiri al Aire



El ex jugador de Alianza resaltó que luchar por los derechos de pago como jugador no lo hace popular entre la dirigencia local.



“Amo a mi país, muchas veces he puesto la cara por muchas cosas, pero nosotros vivimos de esto; habían jugadores que llegaron a la selección y no habían cobrado en sus equipos y dependían del dinero prometido de la selección”, explicó.



MÁS SEÑALAMIENTOS

Uno a uno, el seleccionado nacional comenzó a deshojar las falencias que sigue mostrando la logística federativa.



“No entiendo como una selección no pueda tener una cancha para entrenar y tenga que estar prestando otras canchas”, reclamó. "En ocho años no he visto un cambio en las instalaciones deportivas de la FESFUT, salvo la Villa Selecta (hotel) que por cierto yo felicité al presidente porque era algo que necesitábamos”, confesó.



Sobre la novela que hay en torno a la continuidad o no de Diego Henríquez como coordinador de selecciones nacionales, Bonilla espetó que “a mí me parece obvio que no hay un coordinador de selecciones nacionales. La relación está rota con la FESFUT y también con Eric Acuña, coordinador de selecciones femeninas", subrayó.



El jugador capitalino señaló la molestia del dirigente local sobre el tema de la salida de muchos jugadores a otras ligas al apuntar “que los clubes no se enojen que los jugadores firmen con otros representantes si ellos no ayudan al jugador a negociar con otros equipos del extranjero”, afirmó.



Además comentó que el "día del juego con Canadá nos habían reunido por el tema de la ropa de frío. Yo le dije al presidente que dijera nombre y apellido y me calló y en ese momento me paré y me fui al igual que mis compañeros y ese fue el detonante”, acotó.



“Esa reunión antes del juego ante Canadá era innecesaria, todos consideraron que el presidente nos faltó el respeto", concluyó