Nelson Bonilla:  "Ahorita no voy, no pienso salir de Tailandia"

Nelson Wilfredo Bonilla reveló en el programa Güiri Güiri al Aire que declinará su participación en caso de ser convocado para la selección nacional de El Salvador para las fechas de octubre y noviembre que marcarán el inicio de la eliminatoria mundialista para la zona de CONCACAF hacia Catar 2022.

Por su parte Darwin Cerén, jugador del Houston Dynamo de la Major Leage Soccer (MLS) dijo que podría incorporarse al trabajo de la Azul solo si existen las condiciones de bioseguridad para los jugadores, cuerpo técnico y los otros actores involucrados en la actividad.

Desde Tailandia, el delantero Nelson Bonilla explicó sobre las dificultades de viajar desde territorio asiático hacia El Salvador y los riesgos existentes por la pandemia del COVID-19.

"Si está bien complicado que las ligas retornen ya no me imagino viajando a otro país porque es muy complicado que vuelva el fútbol por todo este tema. Se han sacado un conejito de la manga Concacaf con toda esta situación, lo miren como lo miren, y lo han hecho para beneficiar a Canadá y Panamá que son los que más hablan y tienen una generación que ya salió y una selección que no asusta a nadie", dijo Bonilla.

"Ahorita no voy a ir, ahorita es mentira. Si lo había pensado porque me he perdido un año de mi carrera futbolística, voy a entrar a los 30 años. Estuve pensándolo con mi esposa y mi familia el tema de regresar a selección, pero yo no pienso salir de Tailandia porque es bien difícil. Ya estoy acá y volver a salir para que no pueda entrar. Será hasta que todo se normalice", recalcó Nelson Wilfredo.

El delantero cuscatleco suma 10 días de 15 que estará en cuarentena en Tailandia luego de viajar desde El Salvador. Reveló que estuvo tres meses en gestiones.

Sobre el viaje a Tailandia para incorporarse al club Bangkok United, el goleador de 29 años de edad mencionó que fue complicado y debió pedir permisos a diferentes embajadas.

"Fueron tres meses de estar hablando con la Embajada de Tailandia en Chile que es donde el consulado tailandés de El Salvador se rige y que el gobierno de Tailandia me permitiera la entrada, mandando seguro de vida y las pruebas negativas del COVID-19 y un permiso de entrada. Salí e un vuelo de repatriación de El Salvador a Estados Unidos y me tenían que dar un permiso. Han sido bien estresantes estos tres meses y viéndolo bien fue un error quedarme en El Salvador por toda esta situación", explicó.

"Ya me hicieron dos pruebas más una que me hicieron en El Salvador y son tres pruebas negativas", aseveró el legionario. La liga tailandesa iniciará el 12 de septiembre y según Bonilla, en ese país desde hace 60 días no se reportan casos locales de contagio.

Para Darwin Cerén su participación en la selección nacional estaría condicionada por el protocolo de bioseguridad con altas garantías.

"La situación que estamos viviendo acá es más segura que en otro lugar y uno quiere estar en un lugar donde pueda sentirse seguro y poder tener la confianza que la familia está bien", dijo el futbolista quezalteco que ahora participa en la "MLS is back" en Orlando con el Houston Dynamo.

Darwin mencionó que los clubes realizan pruebas del COVID-19 un día si y otro no.

Sobre su regreso al país para trabajar con la selección nacional fue directo. "Si se prestan las condiciones para tener la confianza total que no pasa nada y que vamos a estar seguros claro que iría, uno siempre está contento de representar a su país. Si en El Salvador no somos capaces de darle la seguridad y confianza al jugador con un protocolo de alta seguridad pienso que no sería recomendable estar en la selección por ahora", comentó Cerén a la mesa más redonda del fútbol.

El nuevo formato de la eliminatoria mundialista de la CONCACAF hacia Catar definió que El Salvador será cabeza de serie en el grupo A y disputará dos juegos de visita y dos como local.

Al respecto Cerén recordó de cómo son los viajes al Caribe. "Es una aventura que parece fácil pero la verdad ir 12 horas en un barco sin tener conexión de nada y rodeado solo de agua y ves que las condiciones no son los mejores y si no sabemos que tipo de protocolo puedan tener para que el jugador esté bien, eso lo complica más".