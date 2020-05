Nelson Ancheta tiene un plan B para el Apertura 2020

El chalchuapaneco Nelson Mauricio Ancheta confirmó que tras el anuncio de la dirigencia de Atlético Marte de la contratación del argentino Cristian Domizzi como su nuevo entrenador para la temporada 2020-2021 el estratega occidental confesó que tiene un plan B en su mente para seguir dirigiendo en la próxima temporada.

El traspaso de categoría que realizó El Vencedor de Santa Elena a favor de Atlético Marte a fin que el equipo usuluteco aparezca para la nueva temporada en segunda división en lugar del equipo capitalino lanzó la posibilidad que el técnico occidental fuera contratado como su nuevo entrenador ya que contaba con el aval del dirigente Marlon Rafael Claros, ex presidente de El Vencedor y futuro miembro de la nueva junta directiva que los marcianos aún no eligen.

El anuncio expresado por el dirigente usuluteco a principio del mes anterior había llenado de muchas ideas al técnico chalchuapaneco las cuales fueron rotas el pasado 21 de mayo cuando la actual dirigencia de los azulones anunció el arribo del gaucho Domizzi a las filas capitalinas para el Apertura 2020.

"Vamos a esperar platicar con el licenciado (Marlon) Claros para conocer si siempre integrará la nueva junta directiva de Atlético Marte para definir nuestra situación. Dios me ubicará en el mejor sitio a fin de seguir dirigiendo en primera división ya que si lo de Atlético Marte no se concreta se torna ya difícil mantenerse en la liga mayor porque ya todos los equipos han anunciado a sus cuerpos técnicos", aseguró el entrenador nacional que suma hasta el momento 23 torneos cortos dirigiendo en primera división desde el Clausura 2001.

Ancheta aseguró sobre su futuro que "siempre he manejado la situación que la prioridad que he sostenido es dirigir al Atlético Marte, ahora hay otras situaciones con la llegada del técnico argentino, no sé si ya todo es oficial lo que han anunciado por lo que sigo esperando pero tengo ya un plan B del Liberal de Quelepa, si al final no se concreta nada con la dirigencia de Atlético Marte le dije al ingeniero Marvin Bernal Silva, alcalde municipal de Quelepa y presidente del equipo que me interesa el proyecto que me presentó pero cuando me llamó fui claro con él al decirle que primero debía definir la posibilidad de llegar a Marte, siempre lo dije, el ingeniero Bernal Silva ha aceptado en darme una espera prudente", indicó. "Pienso que esa oportunidad de volver a segunda división con un equipo que posee mucha historia está latente, sólo habrá que esperar que todo esto se defina", aseguró el técnico santaneco que entre sus logros están tres finales dirigidas, alcanzando un título de campeón con el 11 Municipal (Apertura 2006) y dos más perdidas con el FAS (Apertura 2007 y Clausura 2008).

Ancheta se encuentra actualmente acatando las medidas sanitarias imperantes en nuestro país desde marzo pasado junto a su familia en su hogar.

"Por acá estamos encerrados en casa en Santa Ana, salgo solamente cada 15 días a comprar al supermercado, cuidándose uno de todo acercamiento con las personas en la calle para evitar la pandemia, saludando mejor de lejos", acotó.

Sobre la posibilidad que se pueda tener en lo que resta del año, el técnico nacional dijo que "pienso que sí habría liga para lo que resta del año, si el gobierno le da prioridad al trabajo no veo porqué no se le dará esa oportunidad al fútbol, la idea de jugar con estadio cerrado es una oportunidad pero para ello debe existir pronto un protocolo de sanidad, espero que sea tomado en cuenta a la segunda división y no solamente enfocarse en la primera categoría como se ha planificado en ese protocolo que se ha entregado solamente a la liga mayor", destacó el técnico que sumó seis semifinales consecutivas en primera división, entre el Apertura 2006 al Clausura 2009 con los colores del 11 Municipal de Ahuachapán, FAS de Santa Ana y el desaparecido Nejapa.

El técnico de 56 años insistió que la oportunidad de jugar la próxima temporada en este año debe abarcar a todas las liga y no solo la liga mayor.

"Muchos equipos de segunda división son manejadas por alcaldías municipales y considero que de esa manera se debe de intentar que sea tomada esta categoría porque muchos alcaldes buscarán mantener el fútbol en sus comunidades y tratar de implementar medidas higiénicas que son parte de las visiones que tienen las alcaldías con sus poblaciones", destacó el entrenador que ha dirigido a 11 equipos en primera división, incluyendo a los cuatro llamados grandes del país, FAS, Águila, Alianza y Luis Ángel Firpo pero nunca ha salido campeón con alguno de ellos.