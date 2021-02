Nelson Ancheta quiere aprovechar el parón por elecciones

Finalizada la primera vuelta de la fase regional, el Municipal Limeño cuenta con un factor positivo y otro negativo. El primero es que los mantequeros no han perdido, y otro es que tampoco han ganado.

Sin embargo, Nelson Ancheta está conforme con su plantel pese a no conseguir ninguna victoria durante sus primeras tres presentaciones. No obstante, el técnico nacional quiere que en este parón de actividades debido al evento electoral que vivirá el país sea bien aprovechado.

"Este tiempo (parón por elecciones) nos servirá un aumento en parte física, en la parte táctica, esperando al extranjero que venga también", dijo Ancheta luego de su último partido en Tierra de Fuego.

Ese mismo periodo, aseguró Ancheta, servirá para poner a tono a refuerzos como Eisner Noboa y el mismo Robinson Aponzá, jugador colombiano que ha tenido gracia a los ojos del técnico de los queseros.

"Robinson Aponzá nos ayudará mucho, ese muchacho cuando esté a un 80 por ciento de su capacidad creo que estas canchas no serán nada para él, porque es muy técnico, muy fino", añadió.

NO TIENE PRISA

Pese a no conocer el sabor de la victoria en lo que va del Clausura, Nelson Ancheta está tranquilo y valora más aspectos de funcionamiento colectivo. Su prioridad ahora es compenetrar todas las piezas del equipo y optimizar su rendimiento.

"No me interesa si no salgo (de la racha de empates), me interesa si estamos jugando bien, llevamos tres puntos, estamos amalgamando el equipo con algunos jugadores nuevos que se están entendiendo", puntualizó.

Y, sobre el partido ante Jocoro, el estratega lamentó no haber sacado una victoria. A su criterio, Municipal Limeño mereció más en Tierra de Fuego que solo el empate.

"El empate es bueno, sin embargo tuvimos para más, estuvimos apretando al rival y eso es importante, como ustedes vieron no hice mucho cambios, unos los hice solo por perder tiempo y por ahí estoy contento por el trabajo de ellos", concluyó.