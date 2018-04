Nelson Ancheta no dirigirá al Chagüite por una polémica expulsión

Nelson Ancheta, entrenador del Chagüite de la segunda división, fue expulsado en el juego contra Atlético Comalapa, y según el entrenador fue por un error arbitral en una situación polémica en la que incluso intervino la Policía Nacional Civil (PNC).

El partido fue el fin de semana en el estadio Correcaminos de San Francisco Gotera y correspondió a la ida de los seisavos de final de la segunda división salvadoreña.

Según explicó el entrenador chalchuapaneco, su expulsión sucedió cuando le mostraron la segunda cartulina amarilla a Mario Cruz, jugador que ya estaba en el banquillo luego ser sustituido por lesión y al reclamar una falta sobre un compañero.

De acuerdo al relato de Ancheta, su pupilo pidió explicaciones y ante la tardanza en salir del campo, uno de los silbantes solicitó a los agentes de la Policía Nacional Civil que sacarán al jugador.

El técnico comentó que debió intervenir para evitar esta acción. “Viene el árbitro y le dice a una policía que se lo llevara, que lo sacara del campo, pero la Policía no puede sacar a nadie sino que tienen que agotar todos los recursos cuando no hay colaboración de algún jugador o cuerpo técnico. Lo pueden sacar solo si hay agresión”, recalcó Ancheta.

“No podían llevárselo ni tocarlo porque él no había agredido a nadie. El árbitro (Rodolfo José Castillo) Toruño creyó que yo le estaba reclamando al cuarto árbitro y allí me expulsó”, aseveró el entrenador.

El Chagüite publicó en su cuenta de Facebook el incidente:

El Chagüite perdió en casa 1-0 y está obligado a remontar de visita al Atlético Comalapa.

“Yo estaba hablando con los policías, pero él creyó que yo estaba reclamando al cuarto árbitro y sin mediar palabra me expulsó. Fue como al minuto 70. No sé porque me expulsa. Este árbitro la tiene contra todo Gotera”, agregó Ancheta.