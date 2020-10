Nelson Ancheta, el principal candidato a dirigir a Municipal Limeño

Nelson Ancheta es el principal candidato a ocupar el cargo de técnico principal del Municipal Limeño tras la destitución de Misael Alfaro en el cierre de la tercera fecha de la primera ronda del Apertura 2020.

Una fuente dirigencial del equipo mantequero confirmó a El Gráfico que este día se reunirán con Nelson Ancheta para sea él quien se haga cargo del equipo en lo que resta del torneo.

"Estamos hablando con él, pero no hemos negociado todavía, posiblemente hoy se vaya a oriente para reunirme con él y tal vez ya por la tarde o mañana se podría confirmar de que efectivamente él puede ser", dijo la fuente del equipo oriental en una breve plática con El Gráfico.

"Estamos hablando con él, si podemos llegar a una negociación, él podría ser el técnico, pero mientras no hayamos negociado, no podemos decir que él es", agregó el dirigente.

Al ser consultado sobre otros posibles candidatos, la fuente dirigencial nombró a Guillermo Rivera, actual técnico del Platense. Sin embargo, esta posibilidad es remota, debido a que Municipal Limeño sabe del compromiso que tiene "Memo" con el equipo viroleño en la segunda división.

"Está Memo Rivera, que lo tenemos en la lista, no hemos hablado con él, pero este es un proceso. Sabemos que Memo tiene un compromiso grande con el Platense, sería díficil, por eso no hemos hablado con él, porque sé que será difícil, pero si no llegamos a un acuerdo con Ancheta, vamos hablar con él también si hay posibilidad", afirmó la fuente dirigencial.

ANCHETA, UN VIEJO CONOCIDO EN ORIENTE

De confirmarse la llegada de Ancheta a las filas mantequeras, el Municipal Limeño sería su octavo equipo en el oriente del país tras dirigir a Firpo, Águila, Balboa, Ciclón del Golfo, Dragón, Jocoro y El Vencedor.

El último equipo de Ancheta en primera división fue El Vencedor, equipo usuluteco que a final del torneo Clausura 2020 cedió la categoría al Atlético Marte, terminando el torneo en el segundo lugar de la tabla con 19 puntos tras 11 fechas.