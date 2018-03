Nelson Ancheta demandó al Dragón

SAN SALVADOR. El panorama se pone cada vez más gris para el Dragón de San Miguel, que además de luchar por evitar el descenso (está último, a cuatro puntos del penúltimo lugar, el UES) también debe solventar una demanda presentada este lunes por el entrenador Nelson Ancheta.

El técnico nacido en Chalchuapa asegura que la directiva aún no le ha cancelado lo que habían acordado, irrespetando las fechas que habían estipulado para cancelarle después que le dieron de baja. Ahora además ya no le contestan las llamadas.

"Me vi en la necesidad interponer la demanda porque no he tenido aún respuesta en cuanto al pago de mi salario y lo que restaba del contrato con el Dragón. Además de lo que se me adeudaba, también estoy pidiendo que se me paguen los cuatro meses que aún restaban de mi contrato. Me habían dicho que iban a pagar el lunes pasado, luego que el martes, después el miércoles y así me han tenido. Ahora ya no me contestan y por eso vine a poner este oficio", explicó Ancheta.

Según el entrenador, la razón que argumenta la directiva para no pagarle es la falta de dinero.

"Sino tenían dinero, lo debieron pensar antes de decidir quitarme. A los dirigentes se les hace fácil despedir a alguien pero deben de pagarle. Vamos a esperar en a ver que respuesta tenemos", enfatizó el entrenador.

RESPUESTA DE LA DIRECTIVA

Por su parte, Rene Sorto, quien venía fungiendo como gerente del equipo, sostiene que no le extraña que se den este tipo de situaciones, aunque por ahora se mantiene al margen de la institución, por la forma en la que se ha pretendido administrar.

"Ha sucedido que yo no he estado muy de acuerdo con la forma como se ha pretendido administrar el equipo, por eso me he hecho a un lado de la directiva y no me había enterado de la demanda. Pero no me extraña porque considero que las cosas no se han hecho del todo bien. René Ventura, quien es quien aporta el dinero a la institución, también se ha sentido demasiado decepcionado con lo que se ha hecho y por eso ha retrasado algunas cosas", señaló Sorto.