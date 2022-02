Nelson Ancheta: "Revivimos a un muerto"

Nelson Ancheta, entrenador de Atlético Marte remarcó que el equipo capitalino no ofreció su mejor versión ante Municipal Limeño lo cual ocasionó la tercera derrota de los carabineros.





La escuadra capitalina no ofreció mucho en la primera mitad y a pesar que mejoró en el inicio del segundo tiempo no pudo evitar que Limeño se llevara la victoria que les da un poco de oxígeno en la tabla acumulada.



"Prácticamente revivimos a un muerto como Limeño porque no le ganaba a nadie y vino a sumar con nosotros. Menospreciamos al Municipal Limeño. Este partido con el de FAS es el peor partido que hemos hecho en el torneo, no quiere decir que Limeño no jugó", expresó el entrenador de Marte.



El estratega nacional explicó que el primer tanto fue una desconcentración de la defensa y que ya en la etapa complementaria con los espacios que dejó la defensa, Limeño aprovechó.



"Fue un partido raro el de hoy. Nos hacen un gol dónde nos dormimos en defensa. En el segundo tiempo mejoramos y nos hacen el gol tratando de empatar", comentó Ancheta.

Hay que recordar que en estos momentos se está jugando una seguidilla de partidos en el Clausura con partidos cada tres días de aquí hasta la fecha FIFA de marzo.



"Es la segunda vez que el cansancio nos hace daño cuando hay seguidilla de partidos y afrontamos el segundo juego. Puede que el viaje nos haya afectado un poco", dijo el técnico de Marte.



Con esta derrota, los carabineros se mantienen a 12 puntos de Limeño y tendrán que verse las caras con Alianza en la siguiente fecha del torneo en una nueva edición del derbi capitalino.



"Hay que pasar la página de este partido y empezar a trabajar el encuentro ante Alianza que será difícil", agregó Nelson.