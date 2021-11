Nelson Ancheta: "No se ha perdido la clasificación"

Atlético Marte no logró conseguir el triunfo como local ante Platense, rival directo en la lucha por obtener un cupo en la siguiente ronda del Apertura 2021.

El técnico del cuadro bandera, Nelson Ancheta, reconoció que al no conseguir el gane ante el conjunto viroleño pasarán a depender de los resultados de los demás equipos para tener posibilidades de clasificar a los cuartos de final.



“Era un partido que teníamos que ganarlo a como dé lugar, pero los hubieran no existen. Hoy dependemos de otros equipos también, con la diferencia es que entre esos equipos juegan entre ellos, nosotros tenemos cuatro partidos difíciles. Tenemos que hacer diez puntos de los que resta para poder clasificar, pero intentamos, no concretamos, a la larga fue un partido amarrado por Platense que intentó contraatacar y nosotros llegamos, nosotros no tenemos esos delanteros que cansen al equipo rival”, comentó el estratega.



A pesar de que aún mantienen posibilidades matemáticas de lograr el pase, Marte cierra el torneo apertura ante cuatro equipos que han luchado en todo el certamen por posicionarse entre los mejores cinco lugares de la tabla: Alianza, Firpo, Once Deportivo y FAS.



“Vamos a seguir trabajando, no se ha perdido la clasificación se puede decir, pero hoy hubiera abierto más el espacio para poder clasificar y nos aleja las aspiraciones de clasificar. Tenemos que ganar a Alianza, Firpo, Once Deportivo y FAS, que son rivales difíciles pero no imposibles”, indicó el timonel.



El profesor habló sobre los problemas que afronta el equipo, entre ellos la falta de gol y de delanteros y las lesiones, incluyendo las dos que tuvieron en este partido: la de Julio Cerritos y la de Fernando Villalta.



“Estamos dependiendo de los goles de Quejada, nuestros atacantes no están finos en el goleo, solo ‘Lodo’ (Edgar Valladares) tenemos fijo de delantero, intentamos meter al muchacho Villalta pero se lesionó rapidito a los 10 minutos, nos tocó hacer cambios, el caso Cerritos… nos cambió todo el esquema de juego que pretendíamos realizar”, señaló.



Sobre ambos lesionados, Nelson mantiene la esperanza de que Cerritos se recupere para el derbi capitalino ante Alianza, no obstante, comentó que esperarán los resultados de las evaluaciones de los médicos del equipo.



“La de Cerritos puede ser recuperable, como que es una recaída, la de Villalta también es recaída pero es más grave porque fue en la rodilla, en cambio la otra fue un tironcito… vamos a ver de qué grado sea para ver si pueda estar ante Alianza”



Ancheta habló también sobre el arbitraje de Raúl Morán y algunos errores que cometió en el duelo, pero comentó que “no incidió” en el partido.



Para terminar, “El Avión” elogió el trabajo realizado por el guardameta Derby Carrillo durante el partido para evitar que Platense lograra abrir el marcador.



“Sin menospreciar el trabajo de los demás, con Derby tenemos una garantía. Desde que Derby ha venido, a nosotros no nos han goleado, y la atajada que tuvo Derby… a otro le meten ese gol, porque con qué tranquilidad pone la mano y lo amortigua (el balón). Derby nos ha ayudado en gran manera a pesar de que no ha estado entrenando toda la semana porque él viene casi de no tener actividad el torneo pasado, llegó tarde a nuestra temporada y ha estado con medicamentos, inyecciones y terapias”, comunicó Ancheta.