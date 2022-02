Nelson Ancheta: "Los referís no miden con la misma vara a los equipos"

Nelson Mauricio Ancheta, técnico del Atlético Marte, habló en frío sobre el penalti que le pitaron en contra a su equipo y le dio la victoria al Águila el sábado en el estadio Juan Francisco Barraza.

Águila ganó 2-1 sobre el final del juego luego que el árbitro pitó una mano inexistente de Andrés Quejada en el área que hizo efectivo el colombiano Edgar Medrano.

"Yo creo que él (árbitro) intuye que le pega en la mano, pero él certeza clara de la jugada no tuvo, porque incluso le saca tarjeta amarilla a Cerritos, diciendo que él había tocado el balón con la mano y el que tocó el balón fue Quejada...Él no vio a quién le tocó el balón, supuestamente en la mano", comentó el entrenador originario de Chalchuapa.

El "penal" que sancionó el árbitro y con el que le dio la victoria a C.D. Águila. �� pic.twitter.com/RYlE7FwUxn — Atlético Marte Oficial (@CDMarteOficial) February 6, 2022

Ancheta también planteó que el árbitro no hubiera pitado el penalti en caso de haber sido a favor del Marte.

"Quizás si hubiera sido nuestra no la pita, pero cómo estaba de local y si ustedes ven al Águila le han pitado casi todos los partidos un penalti y le han expulsado un jugador. Pero como estaba en San Miguel, él pitó penal...A Mayén medio lo tocaban y falta, la vez pasada Mayén dio un gran patada y no lo expulsan, los referís, algunas veces, no miden con la misma vara a los equipos", enfatizó Ancheta.

Sobre su expulsión, el entrenador admitió que fue por comentarle al árbitro "que todo le pitaba a (Gerson) Mayén, corrió como 30 metros para sacarme la tarjeta roja".

El entrenador del cuadro capitalino también confesó que "algunas veces yo les digo la verdad, pero las verdades duelen. Yo les digo a ellos que los errores son de humano, pero por un error de ellos nos echan a uno de los equipos. Ya tenía ratos, seis años de que no me expulsaran. Antes yo los ultrajaba, les decía de todo, hoy uno espera que lleguen a prevenirlo, hoy lo que hacen es amarilla y si usted sigue molestando, viene la roja".

"Cuando usted reclama una falta porque está defendiendo a su equipo, pero todo El Salvador vio que no fue penal, los mismos aguiluchos lo decían, el mismo Joel, te lo decía: profe yo soy aguilucho pero eso no fue penalti; el mismo presidente del Águila llega a felicitarme por el buen trabajo que hicimos y le digo yo cómo hacen para que les piten tanto penalti, pero solo risa le dio", agregó el técnico.