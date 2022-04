Nelson Ancheta: “La directiva quería que fuéramos ofensivos”

El equipo marciano cayó 0-4 ante los emplumados en la jornada 16 del Clausura 2022. Nelson Ancheta comentó sobre lo que la directiva deseaba para este encuentro, “cuando la directiva quiere que se juegue ofensivo y no se puede, ahí están los resultados”.

Minutos después, volvió a ser cuestionado por la forma de encarar el partido y el querer de la dirigencia marciana, ante lo que respondió “para los que entendemos un poquito el fútbol, no le podemos jugar con lo que tenemos de tú a tú a Águila, hay que agruparse y esperarlos”.

“Estamos careciendo en la parte de adelante, no definimos, no tenemos goleadores, el que más goles lleva es Quejada, pero los atacantes no anotan. Solo Cuesta lleva dos, después muchos no tienen goles. Los que creíamos que nos iban a ayudar como por ejemplo, Eduardo Rodríguez, Jacobo Kattan, el mismo Cuesta que queríamos que sobresaliera más que los nacionales, no han respondido como queríamos”, comentó Ancheta.

Esto no ha terminado aún. Y daremos batalla en todos los partidos restantes. #JuntosSomosMasFuertes #ElInmortal pic.twitter.com/4Qsw8hcZDZ — Atlético Marte Oficial (@CDMarteOficial) April 11, 2022

Además, el técnico marciano analizó el juego “estamos en un equipo débil a comparación de Águila, nos cae un gol tempranero, tuvimos oportunidades de empatar, cuando Águila se queda con uno menos, nosotros quisimos ir por el resultado, pero a la contra nos liquidaron”.

El estratega ve difícil modificar algo con tan poco tiempo para el siguiente partido, “¿Qué se puede planificar en dos días?, mañana recuperamos a los jugadores, martes se entrena un poco y al día siguiente jugamos otra vez, ningún equipo te dirá que puede planificar algo, lo que toca hacer es seguir con la idea de juego que ya se venía trabajando”

Ancheta agregó que vio a su equipo cansado en lapsos del partido, “el viernes vi a un equipo cansado y se los dije, hoy volví a notar eso en el plantel”. También agregó sobre los nervios que algunos jugadores pudieron sentir, “yo disfruto jugar contra los grandes, algunos ven estás camisetas con historia y tienen miedo escénico”.

“En el torneo no hemos llegado a cuatro partidos consecutivos con derrota, en este momento tenemos tres, esperamos sacar el resultado el próximo encuentro” concluyó, Ancheta.