Nelson Ancheta: "Jocoro tuvo la fortuna, nosotros no"

El técnico de Municipal Limeño, Nelson Ancheta, aseguró que el factor "fortuna" fue determinante en la serie de cuartos de final, donde su equipo terminó siendo eliminado por un Jocoro que jugó desde el minuto 25 con 10 hombres tras la expulsión de Manuel González.

Ancheta dijo que su equipo no jugó mal frente al equipo fogonero, sin embargo, aseguró que no tuvo la suerte para concretizar sus oportunidades.

"Analizando bien el partido, decir que le jugamos mal al Jocoro, no, no está ahí el asunto. Jocoro tuvo la fortuna de dos jugadas estacionarias y las dos las metió. Nosotros le llegamos todo el segundo tiempo, le pegamos al caño, le metimos centro, pero no la metimos", dijo Ancheta tras culminar el encuentro.

Destacó, además, la actitud de sus pupilos, quienes en el segundo tiempo nunca dejaron de insistir para tratar de empatar el marcador.

"El trabajo que hicieron los muchachos fue muy bueno, lastimosamente no nos acompañó la fortuna, y este equipo de Jocoro tuvo dos y las dos las metió. Así vamos a dijerir esta situación, duele perder de esta forma, llegamos, Jocoro se replegó bien atrás, defenderse en lo fácil, no pudimos desarmar ese cerco de ellos y las jugadas siempre murieron ahí", analizó Ancheta.

"Cuando se tiene que perder, se pierde. Decir que ese equipo ganó con 10, sí, algunas veces así se ganan campeonatos, con 10 jugadores. Uno tiene que tener conciencia. Dios quiso que llegáramos hasta acá, por mucho que hubiésemos luchado, si la fortuna hubiera estado con nosotros, hubieramos concretado una o dos llegadas", agregó el estratega nacional.

No obstante, Nelson Ancheta hizo un meaculpa tras la eliminación de su equipo, quien llegaba a este partido con el cartel de favorito tras cerrar en casa.

"Si hay un culpable soy yo, porque nosotros estamos en este barco, así que todo lo que nosotros hacemos, nosotros somos los responsables de eso", dijo Ancheta.

Virtudes de Jocoro

El estratega se refirió a las virtudes del Jocoro. Fue concreto en decir que la defensa y las jugadas estacionarias fueron determinantes en el encuentro.

"La defensa y las estacionarias. Nosotros sabíamos que Yuvini Salamanca tenía todas las estacionarias, dos fueron. Una en el primer tiempo y otra en el segundo. Por ahí la fortuna estuvo a favor ellos", analizó.

"Virtudes defensivas tuvieron mucho, rechazaron mucho, no tuvieron errores, sacaron agua del pozo donde tuvieron que hacerlo y cuando se tiene que perder se tiene que perder", agregó.