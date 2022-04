Nelson Ancheta: “Ismael Cornejo se inventó un penal”

Atlético Marte empató a uno en su partido de la décimo octava jornada del campeonato ante FAS. Dicho resultado sirve de poco para las aspiraciones del club que necesita acercarse a los puestos de clasificación.

El entrenador de los marcianos, Nelson Ancheta, comentó que el gol anotado por FAS, que fue de penal, no debió ser marcado, “FAS no nos había hecho mucho, de no ser por el referí que se inventa un penal, digo esto porque lo vemos en la televisión y no fue penal, con el perdón de Cornejo, cayó en la trampa”, además mencionó dos acciones dudosas del cuerpo arbitral, “también el línea marcó un fuera de lugar que Cuesta estaba habilitado, y hubo una mano dudosa de Chen”.



“Modificamos en el medio tiempo, pasamos de jugar con línea de cinco a línea de cuatro y dos centrodelanteros. En el segundo tiempo nos planteamos mejor y estuvimos todo el tiempo acechandolos, además de tener tres opciones claras de gol, me gustó más porque los metimos al campo de ellos’’ agregó, Ancheta.

Además, el estratega de Marte, analizó la falta de gol de sus delanteros, en especial la del colombiano Luis Cuesta “Cuesta tuvo dos, le digo que si la tiene Bladimir Díaz las mete. Nosotros no tenemos ese goleador, si hubiésemos metido cinco de las que tuvimos en la temporada, estuviéramos mejor en la tabla, si ven el goleador de nosotros es Quejada que es defensa. Un goleador tiene mínimo ocho goles en el campeonato, nosotros no tenemos eso”.

“Se lo he dicho a él (Cuesta). En Jocoro tuvo una más fácil que la de hoy, y la falló, a pesar de todo, necesitamos un goleador de ocho a nueve goles en el torneo, estos te ganan partidos y te meten a clasificación, además que no tenemos muchos recambios en ataque”, concluyó el técnico ante las actuaciones de sus atacantes en los partidos pasados.