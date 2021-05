Nelson Ancheta: "FAS nos gana siempre de gorra"

FAS derrotó nuevamente a Limeño en el último minuto en el estadio Óscar Quiteño con un gol de último momento, derrota que no le hizo gracia ni al plantel auriazul ni al propio técnico chalchuapaneco.

"Le he dicho siempre al 'Zarco' que nos gana de gorra, dame (la dirección) del brujo porque dos (ocasiones de gol) tuvieron ellos y las dos nos metieron. La aplicación de los muchachos fue muy buena, errorcitos que nos mataron", lamentó el estratega quien no se explicaba cómoesa pelota de talón de Stradella terminará ennel gol de Dustin Corea a un minuto del final.

"La vez pasada en el último minuto nos ganaron y ahora igual, una pelota que nadie creyó que terminaría en gol y se encontraron con esa casualidad, con esa fortuna, fueron goles de fortuna, esos goles no son ensayados, allí es donde dice uno, la suerte la tiene FAS", espetó.

Ancheta reitero que el Limeño que se mostró en el segundo tiempo es el mismo que ha jugado desde su mandato y se quejó que muchos de los medios deportivos no llegan a cubrir sus estrenos en Santa Rosa de Lima y desconocen su estrategia a fondo.

"Siempre hemos jugado así, lo que pasa es que algunas veces ustedes no llegan a ver los estrenos, mandan a cipotes practicantes que desconocen a fondo el fútbol, así hemos jugado todos los partidos y muchos no hablan de nosotros porque no llegan a cubrir nuestra labor en cancha, mandan a practicantes que desconocen de fútbol", aseveró.

"FAS no fue mejor que nosotros, tuvo mayor fortuna que nosotros", explicó.



Sobre la urgencia de ganar ennvasa este domingo al menos con un gol de diferencia para definir la serie en tiros desde el punto penal l ganar 3l dueño por dos goles de diferencia para avanzar, Ancheta admitió que "Dios sabe lo que.nos tiene preparado en nuestra cancha, amos a jugar en nuestro terreno, con nuestro clima, eso nos ayudará bastante. Esperamos con muchas ansias ese partido, que los muchachos descansen, que se preparen y siento que será un buen partido", comentó.

Ancheta explicó además sobre el pequeño altercado que sostuvo con el atacante colombiano de FAS, Luis Pereira, al finalizar el partido cuando saludaba a algunos jugadores tigrillos y que gracias a la intervención de algunos jugadores asociados no pasó a más.

"El número 9 de FAS me decía gordo y le respondí que en el camerino donde él está ahorita gané cinco títulos de liga y que por eso me debía mucho respeto y obediencia.", dijo el entrenador chalchuapaneco.