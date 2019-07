Nelson Ancheta: “El equipo variará en un 70 por ciento”

Nelson Mauricio Ancheta retorna al banquillo de Jocoro luego de su paso por el equipo fogonero en el Apertura 2018, donde en su primera etapa obtuvo solo cuatro triunfos, 11 empates y siete derrotas.

Esos números, para el estratega cuscatleco, reflejaron la inexperiencia del “benjamín” de la liga mayor y hoy, con plantel renovado, cree que la historia puede cambiar.

¿Cómo te sientes por tu retorno a Jocoro?

Muy bien, feliz y agradecido con todos los que han hecho posible mi retorno al equipo. Estamos por ahora intentando armar al equipo, mi llegada se da porque quedé en buen términos con el presidente (Leonel Hernández), con quien tuvimos una buena relación tanto en el equipo como cuando ya no estuve allí. En el Apertura 2018 debuté a 13 jugadores y por eso llego de nuevo al equipo.

¿Qué tanto va a variar el plantel que preparas para la nueva temporada al que te dejó el cuerpo técnico pasado?

En un 70% variará, hay poca base de jugadores de los que tuve hace un año, creo que solo quedan nueve jugadores del plantel anterior. Llegan muchos jugadores que pueden darle la fisonomía que pretendo tener, deseo equilibrar las tres zonas.

Con base a eso, ¿qué le ha pedido a la dirigencia de Jocoro para no revivir el suplicio del torneo anterior?

Para esta temporada estamos trayendo jugadores que han estado en esa división, pero con experiencia en liga mayor como el portero Felipe Amaya, Kevin Melara, Rommel Mejía.

¿Cómo tomás tu retorno a la primera división luego de tu paso por Chagüite?

Bien, algunas veces (por) las cosas que pasé en Sonsonate se hizo difícil salir en buenos términos ya que los jugadores que encontrás no están al nivel o altura que requerís; eso he hablado con la dirigencia de Jocoro, tratar de armar bien al equipo a fin de no equivocarnos mucho.



Ancheta también se refirió a los objetivos para este certamen.

¿Qué metas te has trazado con el Jocoro para hacerlo protagonista?

Trataremos de clasificarlo a la siguiente etapa ya que sabemos que habrá nuevo formato y en vez de ocho equipos serán solo seis los que trasciendan a la siguiente instancia del torneo, eso es nuestro mayor objetivo.

¿Qué falta para completar el plantel que necesitás para la liga?

Un defensa derecho, un volante derecho y un centro delantero, al igual que un contención, son cuatro jugadores que nos haría falta, dos de ellos deben ser extranjeros, especialmente en el ataque, como media punta o volante derecho y otro como centro delantero, son los perfiles que buscamos para cerrar el plantel.