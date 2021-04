Nelson Ancheta: "Deseamos terminar en los primeros lugares"

El técnico Nelson Ancheta, estratega de Municipal Limeño en el Clausura 2021, ha vuelto a sonreír dentro y fuera de las canchas y no es para menos, ha logrado superar una crisis deportiva dentro de su plantel que le generó dudas y conjeturas de su labor (fuera del equipo santarroseño) luego de sumar nueve partidos sin ganar, cifra que contrastaba con el volumen de fútbol que su equipo mostraba dentro del campo de juego pero que no materializaba los puntos necesarios para sostenerse en la tabla de posiciones ya que fue penúltimo en la fase de grupos del torneo con apenas cuatro puntos (uno más que Jocoro) tras cuatro empates y dos derrotas y posteriormente la segunda fase de la liga la inició también mal, sumando dos empates y una derrota.

Pero luego de la victoria a domicilio en Sonsonate (0-2) el equipo ha despegado y está dejando atrás ese axioma de jugar bien, pero sin ganar.

“Creo que ese es el análisis que nosotros teníamos porque siempre jugábamos bien, no habíamos vista un equipo superior a nosotros pero los puntos se escapaban porque la pelota no quería entrar y un error nuestro nos provocaba el empate o la derrota, nos hemos levantado, sabíamos la capacidad del plantel ya que solo se necesitaba un poco de orden y esfuerzo más la ayuda de Dios porque no teníamos la suerte de otros equipos. Gracias a Dios ahora ya la tenemos y estamos ganando los partidos y estamos arriba en la tabla”, sostuvo el estratega de origen chalchuapaneco quien alista su duelo de este miércoles en casa ante el difícil AD Chalatenango.

Pese a la crisis deportiva que vivía en la interna limeña, Ancheta admite que su continuidad dentro del equipo unionense nunca estuvo en peligro por la falta de victorias.

“El puesto nunca había estado pendiente de romperse, nadie me dijo que sería el último partido que hacía si empatamos o perdemos un partido en particular, acá el periodismo siempre está acostumbrado que luego de dos derrotas el técnico se va, algunos incluso son causantes de los despidos de los entrenadores, viven con el pensamiento atrasado sobre la cultura de malos resultados y se vienen los despidos”, señaló de manera drástica el técnico nacional.

“Gracias a don Rómulo Gómez (actual vicepresidente del equipo) y al coronel (Samuel) Gálvez (actual presidente de la primera división) por su madurez deportiva porque siempre me brindaron la confianza sobre las especulaciones de periodistas y aficionados, pero solo lo que estábamos dentro sabíamos lo que sucedía”, aclaró.

OTRO RUMBO

Ancheta salió al paso de las especulaciones que circulaban alrededor del equipo auriazul sobre su continuidad en su puesto por no cumplir compromisos adquiridos con algunos de los directivos del plantel oriental (especialmente los radicados en los Estados Unidos), entre ellos, el no hacer debutar a algunos reservistas en el equipo mayor.

“Para aclarar ese tema, la reserva tiene muy buenos elementos, habíamos promovido a seis jóvenes al primer plantel, lastimosamente los que estamos en El Salvador podemos darnos cuenta de la realidad, acá está (Fernando Javier) Perla, un buen jugador, gran futuro para Limeño, pero él debe acomodar su horario escolar con el equipo y por eso se le dificulta estar con nosotros en los entrenos por su estudio. Hay otros jugadores que no llegaban a los entrenos y hasta que hablamos con los dirigentes y decirles que he estado incluso rogando a muchos de ellos para que llegaran a los entrenos”, aseguró el técnico occidental quien ha sido un arduo técnico en promover valores en los equipos en que ha dirigido.

“Son cosas que a mí siempre me ha gustado promover reservistas al equipo mayor, creo que por allí se dieron cuenta que los muchachos no entrenaban completo con nosotros” y esas especulaciones han terminado”, subrayó. “Se les ha explicado a los dirigentes en los Estados Unidos y creo que se ha resuelto esa duda para bien del equipo, son cosas que a veces se desconoce y es bueno aclarar ese tema.”

Sobre sus aspiraciones para acceder a la siguiente ronda del torneo, el técnico nacional asegura que “se ha logrado enderezar las cosas en el plantel, estamos en buen camino y el partido ante Águila en que empatamos sin goles ha sido para nosotros el mejor partido que se ha logrado, desde allí se ha tomado el buen camino, esperamos que los próximos dos juegos se pueda dar la clasificación, ya los rivales directos los hemos pasado bien, llega Chalatenango y esperamos visitar San Miguel ante Águila, luego nos llega Sonsonate y cerramos en Metapán, pero vamos partido por partido”, argumentó.