Nelson Ancheta: “Cuando se trabaja, ahí están los resultados”

Nelson Ancheta arribó a la escuadra cuchera luego de la destitución de Misael Alfaro en la tercera jornada de la fase regional, cuando Limeño cayó frente a Jocoro por un resultado de 5 a 1 en el complejo Tierra de Fuego.

Desde la llegada del nuevo DT, Municipal Limeño ha perdido un solo partido y está invicto en el grupo B con rivales como: Fas, Once Deportivo, Firpo, Chalatenango, y Santa Tecla, a quienes vienen de vencer a domicilio en Las Delicias.

“Motivados después de conseguir un triunfo, es muy importante sumar. La verdad que trabajar en la semana después de una victoria es más cómodo, y siempre tenemos la convicción de seguir sumando de a tres para el próximo partido”, expresó Ancheta.

Actualmente, el cuadro cuchero va líder del grupo por delante de rivales como Fas y Once Deportivo, quienes a priori son los candidatos para liderar este grupo.

“No nos sorprende que estemos en primer lugar, cuando se trabaja, ahí están los resultados. El equipo viene en alza, la ronda anterior creció el equipo por eso no debería de sorprender. Poco a poco el equipo se va conjuntando más, va teniendo lectura de los partidos y eso hace que el crecimiento sea favorable para nosotros, independientemente que Fas y Once Deportivo eran candidatos, nosotros no nos podemos dormir y tenemos que seguir en este camino que llevamos”, explicó.

Desde la llegada de Ancheta al banquillo santarroseño, Municipal Limeño solo ha caído en una ocasión frente a Firpo en la zona regional, quitando ese partido, los orientales han cosechado cuatro victorias y un empate, sumando las dos fases del torneo. Todavía se especula que fue lo que pasó en el camerino, cuando el profesor Misael Alfaro dirigía a Limeño.

“Ellos estaban desmotivados por venir de perder cuatro partidos, más con una goleada que sufrieron frente a Jocoro. Cuando uno llega al equipo, uno tiene que cambiarle la mentalidad al jugador, para que se pueda acoplar a la metodología del trabajo y gracias a dios confiaron en el trabajo de uno y están poniendo todo su esfuerzo. Yo los he enfrentado y los he tenido con otros equipos y se de las capacidades de estos jugadores, en base a eso hemos trabajado, también con el apoyo de la junta directiva vamos a salir adelante”, reflexionó el estratega nacional.

En estos tres partidos, el técnico nacional no ha cambiado mucho su base en el once titular, más que el cambio de posición de Samuel Giménez por Hugo Oviedo y pasar a jugar con línea de cinco volantes en lugar de cinco defensas.

“Algunas veces hacemos una variante o dos por alguna lesión de un jugador o una fatiga muscular, pero en si tenemos la base. Jugamos con línea de cuatro atrás, tengo mis dos volantes, por momentos variamos en las bandas porque hay jugadores que tienen las mismas condiciones y características, entonces el que esté bien en la semana es el que sale a la cancha el día del partido”, detalló Ancheta.

Ya para esta cuarta jornada, Limeño tendrá que viajar al norte del país para enfrentar a Chalatenango. Hay que recordar que el cuadro morado no conoce la victoria en esta segunda fase, pero tampoco conoce la derrota ya que ha empatado sus tres partidos con el marcador de 0 a 0.

Mencionó que “Chalate es un equipo que juega muy bien, tiene buenos jugadores, trata muy bien la pelota, tiene mucha dinámica. Hay que saber contrarrestar las fortalezas de ese equipo, vamos a una cancha difícil, pero no imposible de sacar un buen resultado. Creo que al igual que ellos nosotros tenemos buenos jugadores, con muchas condiciones, con muchas virtudes y nuestro objetivo será sacar un resultado positivo”.

Actualmente, Limeño es líder con siete puntos, mientras que Chalatenango está cuarto con tres unidades. El partido está previsto a las 6pm este sábado en el estadio Gregorio Martinez.