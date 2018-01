Negociación por Firpo sin avances

A pesar del interés mostrado po el presidente de la la Federación Salvadoreña de Baloncesto, Yamil Bukele, de adquirir la franquicia de Luis Ángel Firpo, la negociación con el actual presidente del equipo pampero, Modesto Torres, se mantiene en frío.

El dirigente del baloncesto aceptó que ha sostenido reuniones con Torres, aunque aseguró que existen muchos detalles a tomar en cuenta por lo que no existe, aun, un acuerdo de traspado.

De interés para el fútbol en general y en especial para la afición de Luis Angel Firpo.

Siempre a sus órdenes.

Bendiciones. pic.twitter.com/lTArsA2x6J — Yamil Bukele (@ybukele) January 12, 2018

"Que si me he reunido con el presidente del equipo 'sí', que si tengo interés en comprar el equipo 'sí', pero de ahí no puedo decir nada ya que es un tema muy serio en el que va involucrado el equipo, la afición y una serie de temas que son muy delicados", dijo Bukele telefónicamente sobre el tema.

Firpo cerró el torneo pasado en la última posición. Sumó 19 puntos, mismos que el Sonsonate. A lo largo de 22 fechas solo pudo conseguir dos triunfos, empató 13 partidos y perdió siete. Es desde ese punto que tiene que levantarse si no quiere irse a la segunda división. El equipo regresó a primera división en 2015 luego de comprarle la categoría al Juventud Independiente.