"Necesitamos desde lo económico, social y psicológico que vuelva el fútbol"

Matías Coloca será el guardián del arco de Firpo en el Apertura 2020. El nuevo certamen, que iniciará el 10 de octubre, será el segundo en el que el guardavallas argentino ocupe plaza de nacional, tras haber cumplido con su proceso de nacionalización el año pasado. Ahora, está animado y solo quiere que el balón vuelva a rodar en las canchas de El Salvador.

Tras seis meses sin cobrar salario por el tema de la pandemia por coronavirus, el cancerbero gaucho desempolvó los tacos y cree que es hora de que el balompié vuelva.

En cuarentena y confinamiento, se las arregló con su esposa para arrancar con un pequeño emprendimiento de venta de helados. A ese intento de supervivencia, Coloca sumó su ingreso financiero por sus colaboraciones con Tigo Sports, de Honduras.

"Fueron seis meses muy complicados no por el hecho de no jugar, sino por no cobrar. Yo trabajo para Tigo Honduras y mi señora se asoció con una persona para una venta de helados. Eso nos ha aliviado un poco. Yo agradezco a la familia Bonilla que nos ayudó al dejarnos quedar en su casa para no tener ese gasto de alquiler. Esta es una situación que sorprendió al mundo", dijo el cancerbero de Luis Ángel Firpo.

Ahora, con el visto bueno gubernamental para volver a la práctica del fútbol, el guardavallas espera que cada partido pueda contribuir para el esparcimiento de los aficionados, que tendrían que ver los compromisos de la liga desde sus casas, para evitar aglomeraciones en los estadios.

"Soy un convencido de que vamos a tener que aprender con este virus. No soy especialista, pero yo, durante toda la cuarentena, seguí las reglas que imponían desde el Ministerio de Salud y lo voy a seguir haciendo. Me parece que ya es hora de que vuelva el fútbol, Ya son seis meses de estar sin cobrar. Ya hay luz verde para volver. Ojalá que el fútbol pueda distraer a la sociedad ahora y darle alegría al pueblo salvadoreño", externó el guardavallas suramericano en charla con EL GRÁFICO.

Pero con el regreso del fútbol, Coloca cree que habrá mayor responsabilidad en el cuidado individual del jugador, para no generar complicaciones a segundos o terceros.

El jugador va a tener que ser responsable en el día a día. Un error o una salida en la linea que tenemos que mantener no solo puede infectarlo a él, sino que todo el plantel y luego a toda su familia. Creo que el jugador deberá ser responsable cuando esté fuera de su club y luego los clubes tendrán que ser estrictos con todo lo que se recomienda. Siguiendo las normas se puede volver al fútbol de una vez por todas, porque necesitamos desde lo económico, social y psicológico que vuelva el fútbol", externó el cancerbero gaucho en charla con este medio.

En las últimas horas, Firpo realizó 20 pruebas para detectar o descartar presencia de Covid -19 en organismos de sus jugadores. De 20 pruebas, solo hubo un caso positivo, asintomático. Ese jugador deberá ser aislado.

Suma en su currículo

Coloca llegó al país en 2017, para jugar por cuatro torneos cortos en las filas de FAS. ´Lo más lejos en el recorrido con los asociados fueron las semifinales. Tras ser eliminado con los tigrillos en fase de semifinales contra Alianza, en el Apertura 2018, el meta suramericano se tuvo que ir a segunda división, para jugar en Atlético Marte. Tras un paso con los carabineros, saltó a la Asociación Deportiva Juayúa, siempre en liga de plata.

Tras un año en liga de plata, el gaucho volvió a primera con Independiente, equipo con el que solo jugó 11 partidos en el Clausura 2020, porque con el brote por coronavirus ese certamen tuvo que ser cancelado. Ahora, en el Apertura 2020 jugará para Luis Ángel Firpo.

"Desde lo personal estoy feliz de volver a un equipo grande y mi intención es poder estar a la altura. Sé que la gente está con mucha ilusión. La directiva de Firpo hizo un esfuerzo para saldar las deudas, por lo que me siento en la obligación de retribuir ese esfuerzo. Yo lo que le pido a Dios es estar a la altura de semejante institución", aseveró el guardameta suramericano.