''Necesitamos agarrar una racha ganadora''

Uno de los jugadores que le han sentado bien en el mediocampo de Santa Tecla es Álvaro Lizama. Llegó como refuerzo. No apareció en Liga Concacaf pero en el Apertura 2019 ha jugado en 7 de los 8 partidos, incluido los tres últimos con el interinato del técnico Leonel Cárcamo Batres.



Lizama habló de que su equipo debe encontrar el equilibrio, ha mejorado en juego vertical pero deben ayudar más a la línea defensiva.

''Con la llegada del profesor Cárcamo en algo ha cambiado el equipo, estamos siendo más verticales, quizá tenemos que ayudar más defensivamente porque hemos estado recibiendo goles (promedio de 1 gol por partido) pero el equipo está llegando, teniendo oportunidades. Necesitamos agarrar la racha ganadora'', detalló.

Del juego contra FAS espera un juego parejo pero apela a conservar el invicto de Las Delicias con una victoria que no se repite en la Liga desde el 26 de julio.

''Sabemos que FAS viene de perder contra Jocoro, no sé si guardaron piezas para venir a jugar contra nosotros pero de igual manera en casa tenemos que hacernos respetar. Hemos dejado escapar puntos pero esto es fútbol, pero seguiremos intentando jugar bien, ofreciendo espectáculo. Aunque no se nos hayan dado los resultados, en cualquier momento vendrá la racha ganadora... FAS es un equipo con historia y los partidos contra ellos son de ida y vuelta, toda la gente espera ver y esperamos no sea la excepción'', dijo Álvaro.

Del fortín de Las Delicias, añadió ''Gracias a Dios no hemos perdido en casa pero queremos hacernos respetar y que todos los equipos que vengan contra nosotros piensen que siempre daremos todo de nosotros. Han remodelado esta cancha y se juega bien, por cinco o seis años Santa Tecla es de los equipos que se hacen respetar en casa, esperamos comenzar con esto de nuevo''.