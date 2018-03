Navas: ''Sabemos que podemos mejorar y eso es lo importante''

El arquero costarricense del Real Madrid Keylor Navas, que volvió a ser decisivo con sus paradas en el amistoso de su equipo frente a las Estrellas de la MLS, que terminó con victoria del conjunto blanco en los penaltis tras un empate a uno, dijo que pueden "mejorar" y que eso "es lo importante".

Navas, al igual que su técnico, el francés Zinedine Zidane, admitió que los resultados durante la gira por Estados Unidos no fueron los deseados -el Real Madrid no ganó ningún partido-, pero señaló que no hay motivo para la alarma.

"Sabemos que podemos mejorar y eso es lo importante", destacó Navas, y añadió que están "tranquilos y pensando en la final que vine", la Supercopa de Europa frente al Manchester United.

Navas destacó que su condición física es buena y que anímicamente está muy contento por haber tenido la oportunidad de completar la pretemporada, algo que el año pasado no pudo hacer.



HABLÓ DE NEY

Sobre la noticia de la marcha del delantero brasileño Neymar del Barcelona al PSG, comentó: "Puedo hablar de Neymar como futbolista y para nadie es un secreto que es un gran jugador, que tiene muchísimo nivel".

"En lo demás, ya son decisiones y cosas que en realidad a mí no me toca opinar sobre ello. Sí como futbolista. Es un jugador increíble", afirmó.