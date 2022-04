Nathan Ordaz, convocado por la sub-20 de Estados Unidos a campamento juvenil en Carson

Nathan Ordaz conduce el balón durante un partido entre la sub-20 de El Salvador y la sub-20 de Monterrey en el Dallas Cup 2022. Foto Alvaro López, El Gráfico.

El atacante Nathan Ordaz fue incluido en la lista de 22 jugadores convocados por el técnico de la sub-20 de Estados Unidos, Mikey Varas, para el campamento juvenil que se realizará en la ciudad de Carson, California del 22 de abril al 1de mayo, con el objetivo de preparar al conjunto nacional para el Premundial CONCACAF que se realizará en Honduras en junio del 2022 y que dará boletos hacia el Mundial sub-20 del 2023 y para los Juegos Olímpicos de Tokio 2022.



Ordaz, que recientemente jugó para El Salvador en la Dallas Cup, intentará obtener un cupo en la selección juvenil de Estados Unidos. El atacante estadounidense de 18 años es hijo de padre mexicano y madre salvadoreña, por lo que tiene opciones de jugar en hasta tres países. Sin embargo, el elemento del LAFC de la MLS consideró que no está seguro dónde terminará jugando.

Convocatoria juvenil sub-20 de Estados Unidos para campamento en Carson, California. Foto: USMNT



La convocatoria de Ordaz por parte de Varas es muy significativa. Estados Unidos es una de las selecciones con amplio favoritismo en obtener un pase al Mundial del 2023 junto con México, por lo que el país de nacimiento sería la primera opción.



Recientemente en una entrevista a El Gráfico, Ordaz expresó que estaba en busca del mejor lugar para él. “Por el momento no sé todavía. Honestamente, soy americano pero si no juego bien pues iré al país al que mejor me acoplo”, dijo al respecto.

En la lista de 22 elementos convocados por Mike Varas, resaltan prospectos activos en la MLS durante la temporada 2022.

"Diecisiete clubes están representados en la lista, con 12 jugadores con sede en clubes de la MLS y cuatro que ejercen su oficio en el extranjero en Inglaterra, Alemania, Holanda y España. La mayoría de los jugadores, tres, provienen de Orlando City SC, mientras que dos jugadores están basados en Chicago Fire FC y Houston Dynamo. Once estados están representados en la lista, con cuatro provenientes de Florida y Texas", puntualizó la USMNT en su portal web.