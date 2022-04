Nathan Ordaz: "Quiero ser exitoso en cualquier equipo que vaya"

El extremo Nathan Ordaz es una de las perlas a seguir en el Dallas Cup 2022, donde juega para la sub-20 de El Salvador.

Sin embargo, por el momento Nathan Ordaz no está seguro con qué país jugar. Este chico de 18 años nacido en California es hijo de padre mexicano y madre salvadoreña tiene tres opciones para jugar el premundial que se realizará en Honduras el próximo junio.

Nathan Ordaz mantiene sus opciones abiertas y aún no se compromete con la Azul, equipo donde ha deslumbrado en el Dallas Cup.

"Veré cómo va el campeonato y como me acoplo al equipo” , comentó minutos previos al partido.

Nathan también asistirá a los campamentos de Estados Unidos y México. “También quiero probar con esos otros países si yo me ajusto al equipo y si los equipos se ajustan a mi, quiero tratar de ser exitoso a cualquier equipo que vaya”, asegura el jugador del LAFC.

Y es que este Ordaz es sincero en decir que su primera opción es conseguir un chance con el equipo de las barras y las estrellas.

“Por el momento no sé todavía. Honestamente, soy americano pero si no juego bien pues iré al país al que mejor me acoplo”.

Nathan asegura estar disfrutando los juegos con la El Salvador en la Dallas Cup.

“Me siento bien, estamos aprendiendo a jugar juntos y a conocernos entre el grupo”.

Y es que este zurdo que entiende Español pero no lo habla muy bien, tiene en los próximos meses la dura tarea de esforzarse para mostrar todo su potencial en los campamentos juveniles de los Estados Unidos y México que también han mostrado interés por esta perla del balompié juvenil.