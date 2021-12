Narciso: "Todos dicen que somos favoritos pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar"

Cada final es distinta. Narciso Orellana es todo un experimentado en esta etapa y ya alzó múltiples títulos con Metapán y Alianza pero confiesa que cada una es distinta y ahora está a las puertas de lograr otra estrella en su palmarés.



Lo vive con responsabilidad. Para Chicho cada final es distinta: "Motiva llegar hasta acá y es la semana más bonita del torneo, en mi caso vivo esto con mucha responsabilidad porque todos queremos llevarnos ese partido final", dijo.



Físicamente a Narciso le ha tocado retomar de a poco el ritmo de juego. Pasó seis semanas fuera tras una dislocación de la clavícula, por lo que reapareció en las semifinales con Alianza.



"Ha sido difícil porque estuve un mes fuera. Me costó bastante en tramos de partido porque pesaba no tener ritmo y en los últimos minutos sentía calambres pero valió la pena para lograr llegar a la final", agregó el mediocampista todoterreno de los albos.



Platense es un rival complicado que no tiene nada que perder. "Ellos hacen bien las cosas y van a venir a proponer y eso es importante porque nosotros haremos lo mismo y habrá una final difícil".



El cuadro viroleño además tiró toda la responsabilidad y el favoritismo a los albos, que van a su décima final consecutiva y continúan agrandando sus números a nivel nacional.



En la previa el técnico Guillermo Rivera recordó que su equipo no tiene nada que perder y será propositivo. Platense quiere dar la sorpresa y salir a buscar un partido en el que le entregan todo el favoritismo al Alianza.



Orellana considera que eso les obliga a no relajarse en el partido. "Todos dicen que somos favoritos pero en el fútbol todo puede pasar. Hay que estar concentrados y aportar la experiencia que cada uno tiene en las finales".



Alianza fue una aplanadora en la ronda eliminatoria. Con Jocoro resolvió la serie y lo mismo pasó contra el Once Deportivo pero eso no quiere decir que el partido del domingo será un pasillo para los capitalinos.



"Tenemos que salir concentrados desde el primer minuto. Platense quiere llevarse el partido y hacer historia; estamos seguros que los dos equipos propondrán", concluyó.



Los paquidermos tendrán un complicado reto pero apostarán por apelar a la jerarquía y la experiencia en estas instancias para dar otro golpe sobre la mesa y sentenciar la corona 16 que le igualará con Águila en el segundo lugar como máximos ganadores.