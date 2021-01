Narciso Orellana: "Todos estamos con la mentalidad de ganar"

El mediocampista de Alianza, Narciso Orellana, tuvo un partido espectacular en la ida de semifinales ante FAS, donde los capitalinos obtuvieron casi medio boleto para la finalísima tras vencer por 3-0 a los tigrillos en el Cuscatlán. 'Chicho' se consagró con un doblete en una noche inolvidable para el imaginario del aliancismo.

Al respecto del partido de vuelta, el volante del conjunto blanco habló sobre cómo espera que sean los 90 minutos en el Óscar Alberto Quiteño, recinto donde no se ha registrado una victoria aliancista en 14 años.

También resaltó el cambio de actitud en el plantel tras la llegada de Milton Meléndez y también sobre cómo le viene bien jugar y anotar ante los asociados.

¿Qué te deja el primer partido de la serie contra FAS?

La verdad estoy contento por el resultado que obtuvimos aquí en casa, llevamos una leve ventaja pero eso no quiere decir que estamos en la final, porque faltan 90 minutos, y hay que ir a enfrentar ese partido a Santa Ana con mucha responsabilidad



¿Tu mejor partido del torneo?

La verdad es que no porque haya marcado dos goles, sino por la constancia del partido, no creo que solo yo, sino que todos los jugadores dieron 100 por ciento en ese partido y eso es lo importante, estar concentrados y sacar siempre la victoria aquí en casa



¿Qué me puedes decir del momento que vivís vos y tus compañeros en la media., como Isaac Portillo y Marvin Monterroza?

La verdad que estoy contento, tanto por Isaac 'Clavito' Portillo, él no había venido jugando y estos últimos juegos lo ha hecho de la mejor manera; al igual es con Marvin Monterroza, con él hemos venido jugando durante mucho tiempo juntos y eso es lo importante, que podamos hacer las cosas bien en medio y generar ocasiones

Se te viene bien jugar contra FAS, ya son 4 goles ante ellos...

La verdad que sí, le he anotado en estos últimos partidos a FAS, gracias a Dios se me ha dado la oportunidad, y como te digo, eso es gracias al trabajo de los compañeros, estar concentrado y las oportunidades que tenemos, siempre las concretemos.

¿Qué partido se espera en el Quiteño?

Será complicado porque ellos llevan la presión de sacar el resultado, tenemos una mini ventaja, pero eso no quiere decir que nosotros ya estamos en la final, ellos van a salir a proponer desde el minuto uno y nosotros tendremos que estar concentrados para hacer lo de nosotros

Hay que ser realistas. Es muy difícil que se les escape el boleto. ¿Qué piensas?

Son 90 minutos, nada está escrito. Ya han pasado resultados así, donde equipos logran remontar e igual nosotros, como te repito, no tenemos que entrar confiados a esa cancha, hay que entrar a hacer las cosas como la sabemos hacer y primero Dios obtengamos ese pase a la final

El discurso de 'Tigana' es ir a ganar al Quiteño, ¿cómo ves eso?

Todos estamos con esa mentalidad, a pesar que llevamos varios años de no ganar allá, ojalá se pueda ganar, pero lo importante es que nosotros estemos en la final.

Recuperan a Rodolfo Zelaya, ganan en variantes en la ofensiva. ¿qué piensas?

Eso es muy importante porque solo teníamos a Mitchell, no teníamos otra variante, ahora gracias a Dios ya está Rodolfo y con eso tienes otra opción en el ataque.



Todo el plantel está disponible para este partido luego de varios encuentros donde tenían bajas por lesión, sanción. ¿Qué importancia resaltas de eso?

Eso es lo importante, que esté todo el plantel, así el profesor tiene variantes, quierase o no, eso influye bastante, hemos venido con jugadores lesionados, sancionados, y todo lo demás. Gracias a Dios ya estamos todos para ir a enfrentar ese partido en Santa Ana



¿Están conscientes del cambio de actitud que ha tenido el equipo durante esta instancia decisiva?

Eso fue lo importante, cambiar la actitud, creo que así se ganan esos partidos, donde lo principal es la actitud y gracias a Dios el grupo lo demostró.

¿Crees que pesó la experiencia del plantel en estas instancias en el primer partido?

La verdad sí, el grupo que salió en el primer partido eran ocho o nueve jugadores que ya habían jugado semifinales y finales. Eso es lo importante, estar concentrados en estos partidos y sacar el resultado

¿Qué tanto les sorprendió el resultado del primer partido? ¿Lo esperaban así?

No, la verdad que no esperamos un partido así, gracias a Dios tuvimos esas oportunidades y las concretamos.