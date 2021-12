Narciso Orellana: “Las finales no se juegan, se ganan”

El Alianza se continúa preparando para disputar su décima final consecutiva en torneos cortos. Este domingo se medirá al Platense en un partido en el que se definirá al nuevo monarca del fútbol nacional.

Una buena noticia para el plantel capitalino es el regreso de Narciso Orellana, quien ya tuvo minutos en el duelo de vuelta de las semifinales ante el Once Deportivo, aunque entró fuera de ritmo competitivo. Orellana salió lesionado de la clavícula el pasado 30 de octubre en un duelo ante el tanque fronterizo.

“Estoy contento por el regreso y por el pase a la final. Esta semifinal me costó un poquito al final del partido porque no había tenido minutos, ritmo, todo eso… me empezaron a dar calambres. Lo importante es que esta semana trabajaré esta semana en la recuperación para el domingo estar al cien”, expresó Orellana.

"Empezamos la semana de trabajo en el Cuscatlán previo a la gran final."

El volante comentó que el domingo esperan “hacer las cosas de la mejor manera” para lograr coronarse como campeones.

“Tenemos que salir concentrados, al cien. Platense es un equipo que ha venido haciendo las cosas bien, ha dejado buenos partidos ante buenos rivales y no hay que salir confiados. Las finales no se juegan, se ganan”, señaló el mediocampista.

La concentración es la clave

El atacante colombiano, Michell Mercado, coincidió con Narciso en que la clave para vencer al Platense es que todo el equipo salga concentrado al terreno de juego.

“(La clave para vencer al Platense) va a ser la concentración de nosotros, estar concentrados y penetrados en el partido todos juntos a luchar por ese sueño de ser campeón. La concentración de cada uno de nosotros”, reiteró Mercado.

El extremo aseguró que la plantilla llega motivada a la final y que a pesar de haber hecho un excelente torneo, en el que llegaron a puntuar 51 unidades en la fase regular, todavía no hay nada ganado.

“Bueno, la verdad es que los ánimos están muy bien. Estamos motivados después de hacer un buen torneo, pero la felicidad aún no está completa. Esperamos que el domingo podamos sacar esa 16 que necesitamos y esperemos que todos estemos activos como lo hemos estado haciendo en todo el torneo”, declaró.

Sobre su rival, Mercado comentó que los viroleños vienen motivados porque lograron el ascenso para este torneo, y agregó que a pesar de que los gallos tienen experiencia jugando finales en segunda división, el Alianza también conoce cómo afrontar este tipo de compromisos.

“Platense viene motivado después de ser campeón en segunda y ahora estar en una final en primera es una motivación para ellos. Pero igual, así como ellos están acostumbrados a estar en finales en segunda, nosotros estamos acostumbrados a jugar finales en primera. Va a ser un bonito partido”, argumentó.