El argentino Guillermo Stradella habla de la posibilidad de nacionalizarse

En julio de 2016, Guillermo Stradella llegó a FAS. No venía seguro, si no a prueba, pero con entrega logró convencer al entrenador Osvaldo ''Pichi'' Escudero. Su compromiso fue mantenerse en la institución y lo ha logrado.

En una entrevista exclusiva con El Gráfico, el atacante sudamericano abordó varios temas: el inicio del Clausura 2019, la oferta que tuvo para regresar a su país en diciembre, qué recuerdos tiene de volver a enfrentarse a Alianza esta semana, si le interesa nacionalizarse salvadoreño a futuro, qué piensa del festejo que tuvo el jugador Ricardo Ferreira contra su exequipo y si él hubiese hecho lo mismo o no.

¿Cómo resumes el inicio del Clausura 2019 para FAS? En el balance: un triunfo y una derrota.

No muy bueno porque se viene trabajando bien desde la pretemporada y no lo podemos reflejar en estos dos primeros partidos. En la intensidad contra Firpo, sí; pero con Chalatenango no tanto pero sí lo hemos reflejado con la tenencia de la pelota, en intentar jugar pero sinceramente FAS está para mucho más.

El FAS ya dio muestra de que tiene identidad en su fútbol, con buen trato del balón... ¿Ilusiona esto para creer que este año puede conseguirse el objetivo de un título?

Los jugadores y el cuerpo técnico debemos ser los primeros en ilusionarnos porque estamos en FAS, un equipo donde tienes que pelear los primeros lugares y pelear las fases finales.

Específicamente para FAS, en agenda deben enfrentar a Alianza y posteriormente a Limeño. ¿Qué recuerdos te trae volver a enfrentar a los albos?

Estos partidos son lindos porque te generan siempre mucha expectativa, son siempre muy disputados y entrenidos para la gente que decide verlos. Sin duda, un buen espectáculo para el fútbol salvadoreño.

En 2016 les hiciste tres, incluído un doblete. En los últimos dos años no pudiste, ¿quisieras que se repita esto nuevamente para bien de los intereses del equipo?

Uno siempre se motiva con el gol y marcar en este tipo de partidos es lindo para que la afición pueda gritarlo. Pienso que si no puedo marcar, siempre es bueno también poder asistir a un compañero para ayudar al equipo siempre.

Dos veces te ha tocado ampliar tu contrato con FAS. El último, en mayo, donde arreglaste para seguir hasta el Clausura 2020, ¿Qué te parece esa confianza?

Contento porque la directiva y la gente me apoya. Siempre hay gente a la que no puede gustarle cómo uno juega pero como digo, si no les gusta me tendrán que aguantar. Uno siempre deja todo en cada entrenamiento y partido. Sostengo siempre, me debo a FAS, soy un jugador profesional y voy a defender la camisa a muerte.

¿Te has percatado que en la Primera División los únicos argentinos son Juan Aimar y tú?

Sí, me he dado cuenta de eso. Cuando llegué al país habían más compatriotas (10), es más en FAS éramos cuatro argentinos, pero no es algo que me llame mucho la atención pero sí es bonito representar bien a mi país. Con Aimar siempre pensamos en dejar en alto a la Argentina.

¿Se te presentó la oportunidad de valorar alguna oferta en otra liga centroamericana o volver a tu país?

Centroamericana no, pero sí de la zona sur de Argentina donde tengo muy buenos contactos y amigos para saber cómo estaba mi situación con el club FAS. Cuando terminé el Apertura 2018, me llamaron de una posibilidad con un equipo de Tercera División en la Argentina pero les dije que tenía contrato.

¿Te gustaría nacionalizarte salvadoreño a futuro o no está en tus planes esto?

Uno de chico siempre se traza metas y sueña. Pensé en jugar en Primera División, en marcar goles, ganar títulos y defender un país a nivel nacional. Muchos me lo han preguntado y nacionalizarme pero yo no lo descarto nunca, dejo que las cosas se den en su momento, que fluyan. Estoy contento en el país, me gusta mucho El Salvador, siempre se puede mejorar en lo deportivo y administrativo. Si en algún momento se me da nacionalizarme como salvadoreño lo haré con mucho orgullo.

Tu colega Ricardo Ferreira le marcó a su exequipo, Santa Tecla, y celebró el gol. Algunos consideran que por respeto no se celebra en contra de un exequipo. ¿Piensas igual o difieres?

Gracias a Dios nunca me ha tocado enfrentarme a un equipos donde he estado anteriormente. Siempre he pensado que si marco goles, los gritaría, sea con quien sea. El club donde estás es el que te da de comer y en la cancha estás defendiendo esa camiseta. Uno puede tener respeto y todo dentro de lo normal. Puedes festejar un gol peor sin tanta cizaña, por así decirlo peor eso ya depende de cada uno. Te debes al club donde estás, a la afición que apoya al club que defiendes y el gol no se hace todos los días.