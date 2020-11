Nacho: "No hay nada que echar en cara a los jugadores"

El defensa del Real Madrid Nacho Fernández subrayó las dificultades de la actual temporada en el empate contra el Villarreal a pesar de las numerosas bajas con las que afrontó el choque en La Cerámica.



"Teníamos bajas muy importantes y muchas y no es fácil afrontar los partidos. El equipo ha dado la cara. Estuvimos a punto de ganar. No hay nada que echar en cara a los jugadores", dijo a Movistar LaLiga el central del Real Madrid.



"Estamos en una temporada complicada. Ningún equipo es fiable al cien por cien. Hay que tener en cuenta que venimos casi de empalmar con la anterior temporada y el que esté un poquito mejor se llegará la liga", dijo Nacho.



El defensa del Real Madrid destacó la buena primera parte de su equipo aunque reconoció que después del intermedio tuvieron más dificultades. "Queríamos ganar el partido. Hemos hecho una primera parte sólida. El Villarreal no tuvo ninguna ocasión. En la segunda parte nos hemos abierto más y nos han llegado aunque tampoco demasiado. Lo justo para lograr el empate", indicó el jugador del Real Madrid.



Nacho no justificó el haber perdido dos puntos en las bajas. "Tenemos plantilla para afrontar todos los partidos. Al final hicimos algunos cambios que nos han ayudado a hacer daño arriba pero me quedo con la primera parte, estuvimos muy bien, muy solidarios", subrayó.







El central del Real Madrid lamentó la "mala suerte con los penaltis". "No tenemos suerte con esas acciones. El otro día tres y hoy otro que nos quita dos puntos importantes. Hay que trabajarlo y procurar que no suceda más", apuntó.